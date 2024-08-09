Россияне назвали профессии, которые пострадают от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект превзошел человека и вытесняет из профессии своих создателей – ИT-специалистов, а также тех, кто связан с транспортом и финансами. Таковы данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие 3 тыс. человек по всей России в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

В ходе опроса у россиян спросили: «Как быстро, на ваш взгляд, искусственный интеллект способен превзойти человека?». Большинство (36,2%) ответили, что это превосходит уже сейчас. Еще 22,3% полагают, что это перспектива ближайших нескольких лет. Только 15,9% считают, что искусственный интеллект сможет превзойти человека в течение нескольких десятилетий, и всего 5,3% полагают, что это еще более отдаленный вопрос – минимум 50, а то и 100 лет. Впрочем, каждый пятый респондент (20,3%) уверен, что ИИ не превзойдет человека никогда.

При этом абсолютное большинство (85,6%) допускают, что искусственный интеллект способен заменить человека на рынке труда. Правда, в том, что он справится с любыми профессиями, уверены только 11,1%, более популярное мнение (его разделяют 74,5%) заключается в том, что ИИ заменит человека, но «не везде». Оставшиеся 14,4% считают, что ИИ не заменит человека в принципе.

Участники опроса также оценили, в каких сферах ИИ сможет вытеснить людей (при ответе на этот вопрос допускались несколько вариантов ответа). Подавляющее большинство респондентов считают, что в первую очередь от распространения ИИ пострадают программисты – об этом заявили 71,8%. Под угрозой, по мнению опрошенных, также находятся специалисты в сфере транспорта и логистики (44,7%), финансисты (43%), представители инженерных специальностей (39,6%) и сотрудники торговли и сферы услуг (35,3%). Также 28,9% допустили, что ИИ способен заменить специалистов в сфере управления и организации процессов.

В значительно меньшей степени конкуренции со стороны искусственного интеллекта стоит опасаться представителям физического труда (их назвали всего 23% опрошенных), ученым (19,2%), медикам (18,1%) и военным (16,3%).

А наименее доступными для ИИ, по итогам опроса, оказались гуманитарная сфера и искусство. То, что развитие технологий заменит работу людей в этих специальностей, отметили всего 11,8% респондентов.

«Интересно, что даже несмотря на бурное развитие нейронных сетей, которые способны рисовать картины, писать статьи или сочинять музыку, большинство людей, далеких от сферы искусственного интеллекта, по-прежнему полагают, что творческие сферы ему не доступны. То есть технические достижения до сих пор не смогли сломить стереотип, что гуманитарные специальности являются монополией человека», – отметили аналитики Webbankir.

При этом большинство россиян (70,3%) считают, что дальнейшие разработки искусственного интеллекта нужно ограничить. Из них 26,1% полагают, что это надо делать уже сейчас, 44,2% – что это вопрос отдаленного будущего. 29,7% уверены, что прогресс ограничивать нельзя.