CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация
|

ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий

Отслеживание состояния площадок для сбора мусора и контроль работы управляющих компаний и подрядных организаций — важная повседневная задача для сотрудников городских администраций. Чаще всего такой контроль проводится вручную и не всегда дает объективные результаты или опаздывает, в любом случае, на него влияет человеческий фактор.

билайн Big Data & AI (подразделение билайн бизнес) разработал решение на базе компьютерного зрения, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта позволяет оптимизировать мониторинг обращения с отходами. Нейросеть определяет на кадрах контейнеры и их тип, чтобы корректно оценивать их заполненность, а также зоны вокруг контейнеров. Каждые полчаса система фиксирует состояние площадки и, опираясь на установленные метрики, присваивает соответствующий статус «чисто» или «грязно».

В новой версии ПО пользователям стал доступен личный кабинет с удобным интерфейсом и инструментами для просмотра аналитики по объектам. С помощью интерактивной карты в обновленном личном кабинете можно просматривать аналитику по площадкам, подключенным к системе, включая архивные данные. Система формирует отчет о состоянии площадки каждые полчаса и подтягивает скриншоты. На основании данных нейросети заказчик может контролировать исполнение подрядчиком обязательств по сбору твердых коммунальных отходов и делать заключение о качестве его работы.

Также появился инструмент для составления претензий. Теперь пользователь может загрузить в личный кабинет собственный шаблон документа, а система поможет автоматически заполнить данные о площадке и периодах загрязнений. Остается выгрузить получившийся документ и направить его оператору, ответственному за обслуживание, или надзорному органу.

Пилотные запуски решения уже показали его эффективность в Оренбурге, Томске и Нижнем Новгороде. По результатам тестирования, точность работы модели составила до 98%. Решение предоставляется как облачный сервис или устанавливается непосредственно в контуре заказчика и может подключаться к уже имеющимся видеокамерам, соответствующим техническим требованиям. Гибкость технологии позволяет применять ее даже на проблемных площадках и при необходимости оперативно подключать новые камеры.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Забота о гражданах и улучшение качества жизни — это важная и сложная задача, стоящая перед администрациями регионов. Наша команда много лет разрабатывает продукты на базе компьютерного зрения для решения самых разных задач. Мы предложили удобный инструмент, который уже успешно используется в нескольких городах для мониторинга качества обращения с ТКО и ТБО. Теперь пользователям стал доступен личный кабинет, который позволяет эффективно контролировать площадки ТКО и оперативно реагировать на проблемы, тем самым повышать уровень удовлетворенности граждан и минимизировать количество жалоб».

В следующем релизе ПО планируется внедрить функционал, определяющий номера автомобилей, которые несанкционированно вывозят крупногабаритный мусор на площадки для сбора ТКО и ТБО.

Реклама ПАО «ВымпелКом» www.beeline.ru.

erid:2VSb5yyjgR6

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые дома

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В Intel царские условия массовых увольнений – полмиллиона евро за уход по собственному желанию. И почти без подвохов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024