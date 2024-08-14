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«Авито Работа»: почти четверть россиян работают на одном месте более 10 лет

Аналитики «Авито Работы» провели опрос среди 10 тыс. работающих россиян и выяснили, что 23% респондентов находятся на одном рабочем месте больше 10 лет. Результаты опроса также показали, что 61% опрошенных устраивает компания, в которой они работают. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

23% респондентов находятся в одной компании больше 10 лет, а 11% — 7-10 лет. В течение 5-7 лет на одном месте работают 14% опрошенных, 3-4 года — 18%, до трех лет в организации провели 17% работающих россиян, а менее одного года — 17%. В среднем стаж работы россиянина в одной компании составляет 5,5 лет.

Дольше всего по сравнению с другими исследуемыми сферами остаются в одной компании представители сегментов образования и науки (7,1 года), бухгалтерии и финансов (6,8 лет), медицины (6,1 года), производства и промышленности (6 лет). Немногим меньше в среднем на одном месте работают специалисты ИT и автомобильного бизнеса (по 4,7 лет в каждом), искусства и развлечений (4,7 года), юриспруденции (4,8 года), традиционной торговли (5 лет).

61% опрошенных россиян заявили, что их устраивает их текущее место работы, а недовольными оказались только 8%. 31% отметили, что относятся к своей работе нейтрально и видят в ней как плюсы, так и минусы. Чаще всего текущим местом работы довольны сотрудники из отрасли ИT, специалисты маркетинга, рекламы и PR, сферы красоты (по 70% в каждом), а также работники индустрий искусств и развлечений и онлайн-торговли (по 67%).

10% заявили, что планируют сменить место работы в ближайший год. Так чаще других отвечали респонденты в возрасте 25-34 лет (13%) и 18-24 лет (12%). Еще 12% опрошенных в целом рассматривают возможности для перехода, а 25% ответили, что не против сменить место, но все зависит от обстоятельств. Точно не собираются менять работу в ближайший год 45% респондентов.

Среди ключевых факторов, которые удерживают россиян на текущем месте работы, заработная плата оказалась лишь на пятом месте в списке приоритетности. Самыми популярными причинами, по которым респонденты остаются работать в компании, оказались условия труда и комфорт (38%), коллектив и атмосфера (38%), гибкий график работы (35%), надежность и стабильность компании (32%), и лишь затем — уровень заработной платы и бонусы (31%).

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Критерии, которые стимулируют специалистов оставаться на текущем месте работы

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