«Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2024 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Выручка за II квартал 2024 г. выросла на 9%, OIBDA— на 15%, чистая прибыль — на 43%.

Основные финансовые итоги II квартала 2024 г.

– Выручка по сравнению с II кварталом 2023 г. выросла на 9%, до 179,3 млрд руб.

– Показатель OIBDA вырос на 15%, до 72,8 млрд руб.

– Рентабельность по OIBDA выросла на 2,2 п. п. до 40,6%.

– Чистая прибыль выросла на 43%, до 13,6 млрд руб.

– Капитальные вложения выросли на 31%, до 35,4 млрд руб. (19,8% от выручки).

– FCF составил 3,3 млрд руб. против 20,6 млрд руб. за II квартал 2023 г.

– Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 3% с начала года и составил 582,4 млрд руб., или 2,0х показателя «Чистый долг, включая АО / OIBDA».

Основные финансовые итоги 6 месяцев 2024 г.

– Выручка по сравнению с I полугодием 2023 г. выросла на 9%, до 353,1 млрд руб.

– Показатель OIBDA вырос на 9%, до 147,1 млрд руб.

– Рентабельность по OIBDA выросла до 41,7%.

– Чистая прибыль составила 26,1 млрд руб. против 26,9 млрд руб. за I полугодие 2023 г.

– Капитальные вложения выросли на 61%, до 73,9 млрд руб. (20,9% от выручки).

– FCF составил 26,7 млрд руб. против 73,6 млрд руб. за I полугодие 2023 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский: «Во II квартале 2024 г. “Ростелеком” уже традиционно продемонстрировал уверенный рост основных финансовых показателей: выручки до 179,3 млрд руб. (+9% к II кварталу 2023 г.), OIBDA до 72,8 млрд (+15%), чистой прибыли до 13,6 млрд (+43%). Компания продолжает поступательное развитие на традиционных рынках и в новых, активно растущих цифровых сегментах. По итогам отчетного квартала количество абонентов ШПД на оптике увеличилось на 7%, количество активных устройств пользователей видеосервиса Wink выросло в 1,5 раза, а клиентская база виртуальной телефонии — более чем в четыре раза. Количество стойко-мест в дата-центрах группы компаний во II квартале 2024 г. выросло до 22,2 тыс., укрепив наше лидерство на рынке. Растущим спросом у корпоративных и государственных заказчиков пользуются продукты компании в сфере частных и отраслевых облаков. Это признается и в профессиональной среде: наше решение “Публичное облако 2.0” получило премию Digitаl Leaders 2024 в номинации “Продукт года” категории “ИТ-инфраструктура”. Компания дополнила портфель импортонезависимых облачных сервисов решениями “Платформы управления данных” RT.DataLake, RT.Warehouse, RT.WideStore и RT.Streaming, которые позволяют организовать аналитический слой для работы с корпоративными данными. На этом фоне мы планомерно движемся к намеченному выходу на IPO нашей дочерней компании “РТК-ЦОД”, которая развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров. Это даст возможность раскрыть фундаментальную стоимость “Ростелекома” через справедливую оценку инвесторами его кластеров, которые имеют значительный потенциал роста и могут торговаться по более высоким мультипликаторам. Компания продолжает активно развивать новые направления, расширяя продуктовую линейку “Ростелекома” актуальными цифровыми решениями и платформами. Во втором квартале мы разработали отельный консолидатор “Ростелеком Travel Tech”, который напрямую свяжет гостиницы и другие форматы коллективного размещения с конечными потребителями в сегменте корпоративных и государственных заказчиков. Вывели на рынок облачное решение для гостиничного бизнеса “Цифровой отель”, позволяющее автоматизировать ключевые процессы управления в гостиницах любого масштаба. Также предложили корпоративным клиентам цифровую факторинговую платформу “Биржа дебиторской задолженности”, которая поможет обеспечить финансирование поставщикам, сталкивающимся с отсрочкой в получении платежей. Неуклонно растет популярность общественно значимых сервисов для граждан и бизнеса, которые “Ростелеком” реализует как технический партнер Госуслуг: количество зарегистрированных пользователей портала и приложения превысило 108 млн, за II квартал 2024 г. они подали более 356 млн заявок на получение государственных онлайн-услуг. Компания продолжает активно внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения: почти на треть, до 96 тыс., увеличилось количество проведенных телемедицинских консультаций в отчетном квартале, а количество электронных записей на прием к врачу с начала года выросло практически вдвое, до 723 тыс. Помимо значимых операционных успехов и инвестиций в рост бизнеса мы сохраняем важную для компании практику регулярных дивидендных выплат. В случае одобрения на общем собрании акционеров, по итогам 2023 года компания выплатит 6,06 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции — на 11% выше, чем в предыдущем году. Выбранный стратегический вектор развития “Ростелекома” как лидирующего интегрированного провайдера цифровых услуг и продуктов и надежного партнера для всех клиентов останется неизменным. Наша команда нацелена на создание дополнительной акционерной стоимости в интересах всех владельцев ценных бумаг и с учетом потребностей широкого круга заинтересованных сторон».

Заместитель президента, председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова: «Жесткая монетарная политика и высокая стоимость заемного капитала, которые, по нашей оценке, сохранятся на протяжении еще нескольких кварталов, оказывают давление на финансовые расходы компании, которое мы в значительной степени планируем сдерживать повышением операционной эффективности и отдачи на инвестиции вместе с опережающим ростом бизнеса. Комфортный уровень долговой нагрузки на уровне 2,0х по показателю “Чистый долг / OIBDA” и сбалансированная структура портфеля заемных средств позволяют нам в период повышенных ставок продолжать инвестиции в развитие бизнеса, в том числе через слияния и поглощения. Учитывая неопределенность в отношении макроэкономических факторов, менеджмент продолжает воздерживаться от прогнозов по основным финансовым показателям в привычном для инвесторов виде, однако мы ожидаем продолжения устойчивого роста бизнеса и основных финансовых показателей в 2024 г.».