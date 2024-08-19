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ООО «Электрорешения», представляющий бренд EKF, объявляет о планах трансформации в акционерное общество и привлечения частных инвесторов

Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, реорганизуется в акционерное общество (АО) с дальнейшими планами выхода на биржу в 2025-2027 гг. и привлечения частных инвесторов для расширения бизнеса. Данный этап является естественным направлением развития, который позволит привлечь дополнительные средства для реализации масштабных планов роста, в том числе ИТ проектов. Об этом CNews сообщили представители EKF.

ООО «Электрорешения» обладает успешным опытом присутствия на российском рынке: в 2023 г. вышел с дебютным облигационным выпуском объемом один млн руб.

В 2024 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» на уровне BBB (RU), прогноз «стабильный», что обусловлено высокой рентабельностью, бизнес-профилем, корпоративным управлением и географической диверсификацией.

Намерение по привлечению дополнительных инвесторов предусматривает дальнейшую реализацию инвестиционной стратегии компании по увеличению локализации производства в России в рамках импортозамещения. Инвестиционная привлекательность ООО «Электрорешения» обусловлена расширяющимися производственными мощностями, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, а также стабильным ростом операционных показателей. Компания также стала первой в электротехнической отрасли, которая разработала и внедрила собственную облачную IIoT-платформу EKF Connect Industry для анализа производственных процессов, а также приложение умного дома EKF Connect Home.

В ближайшие несколько лет производство компании в г. Александрове Владимирской области увеличится более чем на 16 тыс. кв. м. Проектная мощность расширенного производства составит более 1,5 млн штук электротехнических щитов в год. В том числе в планах запуск нового направления по производству телекоммуникационных шкафов для ЦОД.

Масштабируется и производственная площадка в п. Ставрово Владимирской области. После завершения модернизации доля локализованной продукции ООО «Электрорешения» составит более половины. Компания планирует существенно нарастить долю рынка в сегментах розеток и выключателей, кабельных вводов, распределительных щитов, каучуковых и силовых разъемов.

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