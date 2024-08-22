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Выручка группы МТС во II квартале 2024 года выросла на 18,5% 170,9 млрд рублей

МТС представила финансовые и операционные результаты за II квартал 2024 г.

Во II квартале 2024 г. консолидированная выручка группы увеличилась на 18,5% год к году до 170,9 млрд руб. на фоне роста доходов всех бизнес-направлений.

Рост OIBDA группы в отчетном периоде составил 5,0% до 65,4 млрд руб. на фоне роста доходов телекома, успешных результатов вертикали «финтех», роста выручки медиахолдинга и рекламного бизнеса. Сдерживающее влияние на рост OIBDA оказали расходы на развитие перспективных направлений. Чистая прибыль группы во II квартале 2024 г. составила 7,2 млрд руб.

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