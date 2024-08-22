Выручка IVA Technologies по итогам первого полугодия достигла 1,1 млрд рублей

IVA Technologies, российская ИТ-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2024 г., закончившихся 30 июня 2024 г.

Выручка компании по итогам первого полугодия 2024 г. выросла на 48% год к году и составила 1,1 млрд руб. в результате увеличения количества заказчиков и развития собственной экосистемы продуктов и сервисов, при этом 82% выручки приходится на доходы от реализации лицензий и ПО.

Ключевым драйвером роста выручки компании стала флагманская платформа ВКС IVA MCU, спрос на которую среди российских компаний продолжает устойчиво расти. Кроме того, существенный прирост в выручке показали прочие продукты экосистемы IVA Technologies, продажи которых выросли в 2,3 раза год к году и составили 262 млн руб. Выручка от оказания услуг сервисного обслуживания и технической поддержки выросла на 58% к аналогичному периоду прошлого года и составила 158 млн руб. в абсолютном выражении.

Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2024 г. составила 64%, что соответствует ранее обозначенным целевым ориентирам компании на этот год. На показатель оказали влияние разовые маркетинговые расходы, связанные с получением компании публичного статуса.

IVA Technologies усиливает направление R&D: штат компании за первое полугодие увеличился более чем на 100 сотрудников (всего в команде на дату отчетности – 334 человека), из которых 64% приходится на разработчиков и инженеров. Общий объем инвестиций в R&D в отчетном периоде составил 0,5 млрд руб. (рост на 30% к аналогичному периоду прошлого года), из которых 68% направлено на разработку новых продуктов.

Общее количество корпоративных клиентов платформы видеоконференцсвязи IVA MCU превысило 1,2 млн пользователей. Были запущены первые продажи бизнес-помощника на основе искусственного интеллекта – IVA GPT, флагманским заказчиком которого стал Государственный совет Российской Федерации. Продукты IVA Technologies подтвердили совместимость с российской СУБД Postgres Pro.

IVA Technologies второй год подряд возглавила рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи за 2023 г. от CNews Analytics и стала победителем премии CNews в номинации «ВКС-решение года».