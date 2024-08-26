ПАО «Софтлайн» объявляет о погашении Белоруссией части облигаций из портфеля Компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о погашении Белоруссией части выпущенных облигаций, имеющихся в портфеле ценных бумаг компании. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

ПАО «Софтлайн», как держатель вышеназванных ценных бумаг, в результате текущего погашения получило 1,55 млрд руб. Вместе с полученными в начале года 1,5 млрд руб. компания в общей сложности получила более 3 млрд руб. Таким образом, общий финансовый результат от названных сделок, завершенных с начала года, составил более 1,6 млрд руб. — доход отражен как изменение справедливой стоимости финансовых инструментов компании за 2023 г.

Компания также ожидает погашения облигационного выпуска, эмитированного Банком развития Белоруссии, еще на 2,6 млрд руб. в ближайшее время.

Полученные средства будут использованы для сокращения долга группы, что, как следствие, способствует уменьшению процентных расходов компании.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы гордимся, что своевременно принятые решения об инвестировании позволили нам получить хорошую доходность при невысоком риске, однако после полного погашения всего нашего портфеля ценных бумаг планов по инвестированию в подобного рода активы мы не имеем и сосредоточимся на максимизации доходов от основной деятельности группы. Мы довольны финансовым результатом операции, а полученная ликвидность позволит нам существенно сократить долговую нагрузку компании. В условиях дорогого долгового финансирования это крайне важно».