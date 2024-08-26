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«Точка» запускает бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения. Ранее банк на этапе регистрации ИП предлагал только помощь с выбором системы налогообложения. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Патентная система налогообложения (ПСН) — разновидность специального налогового режима, применяется исключительно к индивидуальными предпринимателями. Клиенты на ПСН в большинстве случаев освобождены от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество с недвижимости, используемой в патентной деятельности. Отчетность для них упрощенная. ИП могут не вести бухгалтерский учет.

«Точка» проводит регистрацию ИП на патенте бесплатно. Специалисты «Точки» сами подготовят заявление о переходе на новую систему налогообложения и отправят заявление в налоговую.

«Одна из ценностей «Точки» звучит как «Относимся к каждому клиенту как к единственному». Поэтому мы сопровождаем предпринимателя на каждом этапе регистрации бизнеса и упрощаем рутинные задачи, включая выбор системы налогообложения. Мы помогаем с регистрацией тем, кто только начинает свой путь и не хочет приходить его самостоятельно, но готов доверить ее тем, кто в этом профи», — сказала лидер направления «Онлайн-регистрация» в «Точке» Екатерина Симонова.

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