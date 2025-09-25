Разработка российского оборудования для производства чипов задержится на год из-за дефицита кадров и финансов. Но обещают нагнать

Ряд разработок отечественного оборудования для производства микроэлектроники перенесут на один год. Причина этого в недофинансировании, а также в отсутствии кадров и загруженности предприятий. Разработчики программы уверены, что процесс можно будет «нагнать» и успеть к срокам сдачи ОКР. Но рынок уверен, что сдвинутся не только сроки разработки, но и производства.

Сроки сдвигаются вправо

Как выяснил CNews, разработки российского оборудования для производства микроэлектроники отстают от запланированных графиков в рамках госпрограммы «Электронного машиностроения». Об этом рассказал заместитель гендиректора МНТЦ МИЭТ Антон Исаев на форуме «Микроэлектроника 2025».

«На сегодняшний день мы отстаем от тех планов по запуску разработок, которые были сформулированы», — отметил Исаев. Среди причин на это повлиявших он назвал технологическую неготовность к отдельным разработкам (отсутствие потенциальных исполнителей), дефицит кадров и финансирования.

«Большинство наших профильных компаний на сегодня критично перегружены, из-за чего приходится сдвигать планы по постановке работ вправо», — сообщил представитель МНТЦ МИЭТ.

Как рассказал CNews представитель МНТЦ МИЭТ, начало части работ перенесены с 2025 на 2026 г. Там не назвали точное количество, а также наименования ОКР со сдвинутыми сроками.

Напомним, что программа «электронное машиностроение» создавалась Минпромторгом совместно с МНТЦ МИЭТ. Она действует до 2030 г. и предполагает сотню ОКР на разработку установок.

Нужны деньги

По данным МНТЦ МИЭТ, за последние пять лет государство вложило в отрасль электронного машиностроения более 50 млрд руб. Однако этого оказалось недостаточно и программу стоит пересмотреть в зависимости от объема финансирования.

«Очевидно, что в условиях ограниченного финансирования, мы должны действовать сфокусировано, и ориентироваться на обеспечение оборудованием для более зрелых технологических линеек, — подчеркнул Исаев. — Возможно, нам нужно сделать паузу в разработке перспективного оборудования под 300 миллиметров и сфокусироваться на наиболее простых и максимально эффективных установках».

Исаев предложил разработать различные модели развития отрасли в зависимости от того объема средств, которые будет выделять государство.

По мнению Исаева, отрасль самостоятельно не сможет добиться поставленных целей и вывести весь комплекс оборудования хотя бы в «ритмичное производство». «Нам нужна для этого комплексная поддержка государства», — считает представитель МНТЦ МИЭТ.

Исаев отметил, что меры поддержки не сбалансированы и есть перекос в рамках разработки оборудования, но не его серийного производства и спроса. «Нужны инвестиции в развитие производственных мощностей, — отметил он. — И одним из действенных инструментов мог бы стать льготный заем от ФРП с частичным погашением его тела».

Представители Минпромторга не ответили на запрос о том, планируют ли они дофинансировать отрасль и как текущее положение повлияет на нее.

Оптимизм МНТЦ МИЭТ

Несмотря на сдвиги сроков по разработкам, поставленных задач отрасль сможет добиться, уверены в МНТЦ МИЭТ. «Есть возможность догоночных графиков, поэтому в целом конечные ориентиры программы вполне достижимы, — ответил Исаев на вопрос CNews. — А в рамках промежуточных периодов задержки плюс-минус год — это реальность».

По данным опроса МНТЦ МИЭТ, «большинство наших установок будут в достаточной мере востребованы рынком». Речь идет более чем о 300 установках до 2030 г. При этом это потенциальный спрос, который может быть далек от заказов, отметил Исаев.

Отрасль не столь оптимистична

Работы по «зрелым» технологиям мы можем успеть завершить в срок, но только «при реальном усилении финансирования и мобилизации исполнителей», рассказала CNews Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL.

«При умеренной задаче — докапитализация порядка десятков миллиардов рублей (50–150 млрд) даст видимый эффект, — продолжает она. — При более амбициозной задаче — полномасштабного закрытия технологического разрыва (включая 300-мм, замену ключевых импортных узлов, массовую локализацию ОКР и серийное производство сложного оборудования) реальная дополнительная потребность на уровне нескольких сотен миллиардов (200–400+ млрд рублей)».

При ограниченном фокусе на зрелых техпроцессах и массовой локализации 200-мм — потребность будет существенно меньше, нежели для 300: порядка десятков миллиардов, считает Квашенкина.

«Для оборудования, ориентированного на зрелые технологические платформы (200-мм и старшие узлы, оборудование для монтажа, тестирования, сырье) — при прицельной господдержке и перераспределении ресурсов окончательные сроки могут остаться в рамках плюс-минус 6–12 месяцев», — отметила Квашенкина.

По ее словам, для проектов , подразумевающих создание отечественных аналогов сложной техники для 300-мм и продвинутых узлов: с высокой вероятностью годовая задержка выльется в дополнительное удлинение на два-четыре года (в зависимости от доступа к иностранным компонентам, темпов ОКР и кадровой ситуации).

«Если сдвигаются сроки проектирования, то сроки изготовления опытных образцов также будут сдвигаться, — рассказал CNews собеседник в микроэлектронной отрасли. — Наивно полагать, что те, кто будут изготавливать оборудование, не имеют тех же проблем, что и проектировщики. Плюс за год разработки цены изменятся, и денег опять не хватит».

При этом собеседник отметил, что если планы по производству оборудования под 300 мм пластины будут пересмотрены и отложены, на отрасль это сильно не повлияет. Т.к. у нас мало заказчиков для этого процесса.

«Фокус на зрелых технологиях — полезное для отрасли решение, — продолжил собеседник. — Для создания успешного продукта требуется произвести несколько единиц однотипного оборудования, в случае России с передовыми процессами это не получится, так как нет потребителей, а вот по старым техпроцессам (1мкм — 180 нм) это вполне возможно».

Квашенкина также считает, что при сосредоточении на «зрелых» технологиях страна может достичь быстрый эффект импортозамещения для массовых и зрелых сегментов: серийное производство плат, тестовое оборудование, инструменты для упаковки/монтажа и т.д. И сосредоточение ограниченных кадров и средств на достижимых целях повышает вероятность того, что отрасль покажет реальные коммерческие результаты через один-два года.

Но в целом, по ее мнению, пауза дает выигрыш по краткосрочным целям и риски для долгосрочной технологической конкурентоспособности.

Более современное оборудование (для 300 мм пластин) это не только про размер, но и способность работать с техпроцессами 90–40–28 нм и т.д. Такие технологии востребованы в телекоммуникациях, системах передачи данных и пр.