Российский рынок ПО растет с ускорением

Темпы роста российского рынка программного обеспечения по итогам 2023 г. оказались намного выше, чем годом ранее. Размер этого рынка, по версии ассоциации «Руссофт», достиг 1,303 трлн руб. при увеличении за год на 15%. Годом ранее прирост в рублевом выражении был символическим — 1%. Значительный рост рынка ПО зафиксирован несмотря на уход с российского рынка большинства зарубежных софтверных вендоров. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Оценивая объем рынка ПО, ассоциация «Руссофт» включает в него не только продажи лицензий и продажи ПО как услуги (SaaS), но также услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке собственных решений. Таким образом, в оценке объема рынка ПО объедены все сегменты ИТ-рынка, которые являются основными для софтверных компаний. Подобный подход отличается от классического подхода зарубежных аналитических агентств и оправдан при изучении состояния конкретно индустрии разработки программного обеспечения.

«Российский ИТ-рынок стремительно перестраивается в сторону индустриального отечественного программного обеспечения. Успех такой трансформации лежит в области перераспределения компетенции‌, кооперации ресурсов и централизации усилии‌ в разработке отраслевых решении‌, в том числе с открытым кодом. А проблемы нехватки кадров успешно решаются через механизмы аутстаффинга и проектной занятости. Наиболее перспективная сегодня стратегия для сервисных ИТ-компаний - акционирование успешно действующих бизнесов в единый холдинг. Основной задачей такого объединения становится реализация кооперативной бизнес-модели и привлечение внешнего капитала для совместного интенсивного развития комплементарных цифровых продуктов. В качестве индикатива оценки стоимости "наноритарным" акционером такого холдинга может являться индустриальный партнёр», –– Руслан Гайнанов, генеральный директор «ТИМ ФОРС», основатель «ТИМ ФОРС Альянс»

На услуги по заказной разработке ПО в общем объеме продаж индустрии приходится примерно ₽205 млрд. Этот сегмент ужался по сравнению с 2022 г. примерно на 22%. Продажи зарубежного ПО в России Ассоциация определяет по статистике ЦБ России, согласно которой импорт компьютерных услуг сократился в долларовом выражении с $3,358 млрд до $2,737 млрд (или на 18,5%), но в рублевом выражении он немного вырос (примерно на 1%) до 233 млрд руб. Рост объема всего рынка ПО обеспечили продажи отечественных программных продуктов и услуг по их внедрению, которые достигли ₽865 млрд, продемонстрировав рост за год на 35%.

«Опыт показывает, что объем услуг в заказной и аутсорсинговой разработке в 2023 г. действительно упал на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с общим повышением цен на ИT-услуги, а оно, в свою очередь, стало ответной реакцией бизнеса на рост инфляции и заработных плат профильных специалистов. Изменения затронули преимущественно малые и средние IT-компании. И все же благодаря индексации они смогли увеличить свою выручку в среднем на 10-20%. ИT-компании все чаще продают ПО как услугу. И на фоне того, что российский рынок освобождается от зарубежного софта, тот будет активно заполняться цифровыми решениями российских аутсорсинговых компаний. Уверен, что в этом и следующем годах мы увидим много новых продуктов и отраслевых решений отечественных разработчиков. Mad Brains не остается в стороне: мы предлагаем российскому бизнесу мобильные saas-решения для цифровой торговли и коммуникаций. А еще помогаем ИT-компаниям находить клиентов на ИТ-маркетплейсе X-kit», –– Олег Чебулаев, генеральный директор Mad Brains.

В расчетах «Руссофт» не учтены продажи ПО (как услуг по заказной разработке, так и собственных программных продуктов) компаний, которые нельзя признать софтверными, поскольку у них разработка ПО не является основным направлением деятельности. Также не учитывались доходы от рекламы в бесплатных приложениях, от продажи услуг, полученных благодаря использованию собственных решений, а также от продажи программно-аппаратных комплексов, в которых значительная часть стоимости приходится на ПО. Таким образом, может существовать и другой показатель размера рынка ПО, который по итогам 2023 года окажется значительно больше 1,303 трлн руб.

Тем не менее, рассчитанный «Руссофт» показатель вполне можно использовать для выявления динамики на том рынке, который является основным для российских софтверных компаний. Тем более, что деление компаний на сервисные и продуктовые становится с каждым годом всё более и более условным.

«На мой взгляд, сервисные компании начали создавать собственные продукты не только по той причине, что накопили достаточно опыта. Ключевой момент — недоверие к вендорам, ушедшим с российского рынка в 2022 г. Это недоверие распространилось на всех вендоров, побуждая компании создавать собственные ИT-подразделения. Так, крупные федеральные компании, не всегда связанные с ИT, создают кэптивные ИT-компании, забирая заказы у внешних разработчиков. Это не только препятствует формированию запроса на заказную разработку, но и усиливает дефицит квалифицированных кадров. Вероятно, это явление временное, цикличное. У инсорсинга есть свои минусы, которые будут осознаны спустя время. После чего маятник начнется в сторону аутсорсинга», –– Максим Семенкин, СЕО CodeInside

С 2022 г. сервисные компании начали активно создавать собственные тиражируемые решения. Зачастую это типовые решения, которые были созданы на основе многократного опыта, полученного при разработке ПО на заказ, которые были оформлены в качестве программных продуктов и размещены в Реестре отечественного ПО с целью пользоваться соответствующими льготами. Такие решения могут и не стать тиражируемыми, а могут и привести к тому, что сервисные компании превратятся полностью или хотя бы частично в софтверных вендоров. Примеры такого превращения имеются, но прежде они были все-таки единичными.

«Сегодня мы как вендор отмечаем повышенный спрос на облачный офис, почту и продукты, которые дают компаниям возможность поставить у себя внутри дата-центра серверы и обеспечить доступ всем сотрудникам. В текущем году мы уже увидели рост числа запросов от клиентов, которым требуется заместить иностранные ИТ-продукты отечественными решениями. Только в первом квартале 2024 года объём закупок, например, лицензий МойОфис увеличился на 126% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее», –– рассказали в компании-разработчике «МойОфис».

По итогам 2024 г. можно ожидать не меньшего роста российского рынка ПО, чем по итогам 2023 г. Основной прирост вновь должны обеспечить продажи отечественных программных продуктов и услуг по их внедрению и поддержке. Импорт ПО либо продолжит сокращаться, либо изменится незначительно. Предпосылок большого и явного роста продаж услуг по заказной разработке ПО также не предвидится.