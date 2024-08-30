Только 34% россиян хватает навыков для эффективной работы

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» провели исследование и выяснили, что 38% опрошенных скорее не готовы к эффективной работе в период начала и пика делового сезона, а 16% и вовсе считают, что могут не справиться со своими потенциальными рабочими обязанностями. Об этом CNews сообщили представители «Хекслет».

Возможная нехватка навыков и отсутствие готовности к бизнес-сезону, в первую, очередь сказываются на непосредственных обязанностях респондентов – такой вариант ответа выбрали 30% опрошенных. Еще 17% отметили, что им не хватает навыков управления проектами и тайм-менеджмента. Каждый третий (40%) отмечает, что хотел бы иметь возможность оптимизировать собственное рабочее время за счет более эффективного использования компьютерных программ.

Чаще всего* россияне отмечают, что хотели бы научиться работать с ИИ, чтобы доверить ему частичное выполнение задач (42%), готовить презентации (22%) или писать простейшие программы для решения рабочих вопросов (18%). Если россияне решатся пройти обучение для повышения уровня подготовки к деловому сезону, то лишь каждый пятый сделает это в августе. Половина опрошенных отмечают, что при необходимости приступят к учебе в сентябре-октябре.

Помимо привычной оптимизации рабочих процессов, россияне хотят обучаться, чтобы попросить у руководства более высокую зарплату – такой вариант ответа выбрали 22% опрошенных. Интересно, что после успешного прохождения курсов/занятий 47% хотели бы повысить текущую оплату труда на 10-20%, чтобы в течение года компенсировать потраченные деньги. Еще 28% уверены, что смогут договориться с боссом о повышении ежемесячного оклада на 20-30%.

Несмотря на то, что большинство опрошенных хотят обучаться, чтобы попросить работодателя увеличить заработную плату, лишь 40% уверены, что подобное будет возможно. При этом 31% из тех, кто будет готов обучаться, планируют делать это на работе, 28% – в свободное время вечером, а 21% – ежедневно по несколько часов в свободное время.

Опрос проводился в августе 2024 г. методом онлайн-анкетирования среди 1177 респондентов. География – Россия, города с населением 100 тыс.+ человек.

* -- множественный вариант ответа