Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

Softline заплатит до 325 млн руб. за покупку двух компаний, разрабатывающих ПО для контроля охраны труда - «МД Аудит» и «Визитек» (ее совладельцем была структура «Роснано»). Эксперты отмечают, что российский рынок HRTech растет за счет импортозамещения, дефицита кадров и ставки на удержание сотрудников.

Как Softline покупал «Визитек»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности сделок по приобретению двух разработчиков ПО в сфере охраны труда - компаний «Визитек» и «МД Аудит».

Южно-Сахалинская компания «Визитек» вместе со своими владельцем «Гиперион» была приобретена за краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 62 млн руб. и краткосрочное отложенное вознаграждение в виде акций Softline в размере 100 млн руб. То есть полная сумма сделки составила 162 млн руб. Softline стал единоличным владельцем этих компаний.

«Визитек» и «Гиперион» занимаются разработкой технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности.

Softline рассчитывает, что данная сделка позволит группе формировать экосистему российских решений для комплексной цифровизации и повышения эффективности игроков из сектора промышленности.

Фото: Softline Покупка двух разработчиков ПО в сфере охраны «МД Аудит » и «Визитек» труда обойдется Softline в сумму до 325 млн рублей

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Визитек» было зарегистрировано в 2015 г.

Первоначально гендиректору компании Рустаму Миланову вместе с Сергеем Бобылевым принадлежало по 40%, Антон Кириченко владел 20%.

С 2017 г. 51% ООО «Визитек» перешло к ООО «Гиперион», которое принадлежало совладельцам «Визитека»: Миланову (54,9%), Бобылеву (30%) и Кириченко (14,7%).

Их прямые доли в «Визитеке» в тот момент сократились, в компании появился ряд миноритарных совладельцев из числа физических лиц. В 2019 г. в число совладельцев «Визитека» вошла «Роснано», Через подконтрольную ей управляющую компанию «Дальневосточный фонд высоких технологий» корпорация получила 18,2% в «Визитеке», доля «Гипериона» сократилась до 41,8%, сократились также доли других миноритарных совладельцев.

В 2024 г. одна из структур Softlne «СЛ Софт» получила в «Визитеке» сначала 58,15%, затем эта доля увеличилась до 100%.

Некоторое время «СЛ Софт» была единоличным владельцем «Гипериона», затем эта доля отошла к Дмитрию Ильину. При этом и «Гиперион», и «Визитек» в отчете Softline указаны как 100% «дочки» группы (структуры Softline часто оформлены на физических лиц, в том числе «СЛ Софт» формально принадлежит сотруднику Softline Геннадию Сашину).

В 2023 г. выручка «Визитека» составила 53,6 млн руб., чистый убыток - 70,6 млн руб. Функции управляющей компанией для «Визитека» выполняет «Сервисная компания «Софтлайн».

Как Softline покупал «СД Софт»

Другой актив Softline - «МД Аудит» и ее владелец армянское ООО «Кам» были приобретены за краткосрочное вознаграждение в размере 94 млн руб. и долгосрочное условное вознаграждение в размере 69 млн руб. То есть полная сумма сделки может составить 163 млн руб. За эту сумму Softline получил 75% долю в указанных компаниях. Вся компания оценена в 217 млн руб.

«МД Аудит» и «Кам» создают системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируются на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций.

В Softline полагают, что сделка позволит группе приступить к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей.

«МД Аудит» была зарегистрирована в Москве в 2019 г. Первоначально компания практически на паритетных началах принадлежала ее гендиректору Андрею Подгорному, а также Евгению Жилареву и Борису Школьникову.

С 2020 г. компания неоднократно меняла владельцев. 100% в компании последовательно переходили кипрской Abz Holding, кипрской Mobile Dimension Group, американской Qvalon («Квалон») и ООО «Кам».

Исходя из данных отчетности Softline, сейчас группа компаний владеет 75% в «Кам». В 2024 г. выручка «МД Аудит» составила 173,4 млн руб., чистая прибыль - 70,1 млн руб. Подгорное остается гендиректоров компании. То есть всего за покупку контроля над «Визитеком» и «МД Аудитом» Softline может заплатить 325 млн руб.

Представители Softline не ответили на запрос CNews относительно интеграции указанных компаний.

За счет чего растет российский рынок HR Tech

Решения для управления кадрами — это часть рынка HR Tech, объем которого в 2024 г. его составил около 100 млрд руб., говорит партнер компании Hrlink Дмитрий Махлин. «Стимулируют стремительный рост, прежде всего, работа в условиях дефицита кадров в большинстве отраслей, - считает эксперт. - Это требует от компаний непрерывного совершенствования работы с сотрудниками, и автоматизация — часть этого процесса. С технологической точки зрения на рынке ПО для управления кадрами быстрее других растут сферы решений для комплексной HR-автоматизации, а также кадрового электронного документооборота (КЭДО)».

На рост российского рынка HRTech влияет импортозамещение — процесс замены зарубежных решений продолжится в следующие три года, считает руководитель группы проектного менеджмента Nexign Сергей Сосин. «Особенно заметно растет выручка инструментов для развития и удержания персонала, корпоративного обучения, сервисов по подбору, wellbeing-решений (отвечают за благополучие сотрудников», - добавляет эксперт.

«Поскольку сейчас наблюдается смещение фокуса внимания с найма на удержание, ключевым запросом в 2025 г. станут многофункциональные HRM-системы (платформа для автоматизации процессов управления персоналом), которые покрывают весь путь сотрудника, - говорит Сосин. - Также для HR становятся востребованными продукты, позволяющие строить предиктивную аналитику, искусственный интеллект в процессах обучения и адаптации. Среди прочих HR-приоритетов на ближайшие годы значатся решения, предлагающие быстрый и гибкий подбор и подготовку для перехода внутри компании».

На рынке кадрового ПО усиливается запрос бизнеса на экосистемность, отмечает менеджер по развитию «К2Тех» Игорь Макаров «Нужны решения, которые не только интегрируются с уже существующими корпоративными системами, но и позволяют обеспечить единое окно для управления всеми кадровыми процессами, - считает Макаров. - Также заказчики все чаще обращают внимание на решения для контроля эффективности команд — BI-системы, которые позволяют собирать и анализировать данные о кадровых процессах, в том числе для принятия управленческих решений».

По словам Макарова, важными требованиями со стороны заказчиков к HRM-системам остаются отказоустойчивость, масштабируемость, импортонезависимость и надежная информационная безопасность решений. «Сохраняется стабильный спрос на коробочные решения с поддержкой low-code и no-code платформ, которые позволяют адаптировать системы под специфические бизнес-процессы без привлечения дополнительных ресурсов», - добавляет эксперт.