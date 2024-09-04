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Компания Servicepipe запускает образовательный проект в школах, колледжах и вузах

Цель проекта — популяризация профессии «специалист по информационной безопасности» с акцентом на защиту от DDoS, ботовых и целевых атак. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

«С каждым годом мы фиксируем рост как количества интернет-атак, так и их мощности, меняется и тактика атак на бизнес. Чтобы противостоять злоумышленникам, российскому бизнесу и компаниям госсектора нужны кадры, в то же время специалисты по информационной безопасности в большом дефиците на рынке труда, — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Поэтому мы и решили запустить образовательный проект, который поможет школьникам определиться с выбором профессии, а ученикам колледжей и вузов – лучше понять, чем занимаются специалисты в компаниях, специализирующихся на защите от интернет-атак, какие есть у профессии развилки».

В школах компания планирует провести открытые уроки, где старшеклассникам расскажут о наиболее распространенных интернет-угрозах, рынке защиты от подобных атак, о профессиях и деятельности компаний, предоставляющих услуги по защите от DDoS и ботовых атак. Сотрудники Servicepipe поделятся личным опытом о том, как они попали в профессию, как выбирали вуз или колледж, и с какими сложностями они столкнулись.

В техникумах и вузах спикеры компании расскажут не только свои истории успеха, но также и о технологиях защиты от интернет-атак. О том, что должен знать и уметь настоящий безопасник, где этому научиться.

Кроме того, в вузах компания проведет хакатоны по таким технологиям как С++, ИИ и др.

В 2023-2024 г. Servicepipe уже участвовала в днях карьеры в столичных вузах, в новом учебном году специалисты компании также будут участвовать в подобных мероприятиях.

Участие в проекте для школ, техникумов и вузов — бесплатное. Формат участия возможен как в очном, так и онлайн-формате.

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