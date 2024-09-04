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Сеть гипермаркетов Hoff управляет данными с помощью Arenadata Catalog

Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff совместно с Hoff Tech реализует проект по улучшению доступности и согласованности корпоративных данных, выбрав для этого решение Arenadata Catalog (ADC) от разработчика DataCatalog (входит в Группу Arenadata). Hoff хранит более 100 терабайт данных из широкого спектра источников: ERP, систем онлайн-продаж, складского учёта и аналитики. В рамках проекта удалось собрать все метаданные в одном месте, автоматизировать их сбор, что поможет сократить время на подготовку аналитических отчётов.

До перехода на новый продукт Hoff столкнулась с проблемой отсутствия описания данных и дублированием показателей, что существенно замедляло подготовку отчётности и отрицательно сказывалось на поиске необходимой информации. В качестве первого шага Hoff принял решение совместно с подрядчиком Hoff Tech описать метаданные в Confluence, однако, столкнулся с рядом ограничений: отсутствие возможности построения связей между объектами данных (Линейджей), возможности массово добавлять и изменять описания данных. Требовался специализированный инструмент с удобным интерфейсом и расширенным функционалом: тогда выбор пал на вендорское решение от DataCatalog. По словам представителей Hoff, большим преимуществом при выборе продукта стала техническая поддержка, открытая дорожная карта развития и возможность настроить инструмент под нужды компании.

Андрей Плужников, генеральный директор Hoff Tech: «В связи с активным развитием Data Driven подхода на рынке ритейла наш клиент Hoff понял, что у него возникла острая необходимость в централизованном хранилище метаданных для поиска, совместной и корректной работы с данными. Требовался запуск процессов Управления данными (Data Governance), который мы помогаем внедрять Hoff с помощью нового инструмента — Arenadata Catalog. Data Governance решает часть трудностей, с которыми пришлось столкнуться Hoff: разные цифры в отчетах бизнес дирекций, дублирование показателей и расчетов, недостаточно понимания взаимосвязей метрик и процессов и большие затраты времени на поиск данных».

Ещё одним важным фактором для Hoff стала возможность с помощью классификаторов находить отчёты с содержанием персональных данных. С помощью Arenadata Catalog аналитики и дата стюарты могут автоматически пометить большое количество таблиц и дашбордов, в которых находятся персональные данные, а затем узнать, кто имеет к ним доступ.

Пилот проекта стартовал во втором квартале 2024 года: тогда команда разобралась в том, как заполнять Каталог и хранить данные, создала правила для построения Иерархии Терминов в Глоссарий и начала активно внедрять инструмент в аналитические команды. Сейчас Arenadata Catalog используют несколько подразделений компании.

Артём Нестерчук, product owner DataCatalog: «Помимо создания единого информационного поля внутри менеджмента и бизнес-подразделений, одной из предпосылок проекта являлось решение проблем правильного перенаправления запросов на поддержку. Arenadata Catalog имеет сопутствующий функционал, позволяющий закреплять неограниченное количество ответственных за каждым объектом с указанием определённой роли сотрудника, а наличие открытого REST API позволяет автоматизировать получение актуального ответственного из Arenadata Catalog для направления заявок на внутреннюю поддержку без ручного указания сотрудника».

С помощью качественно описанных данных бизнес-подразделения Hoff могут значительно оптимизировать процессы аналитики данных, повысить прозрачность связанных с данными процессов для принятия более оптимальных бизнес-решений, а также сделать более простой и эффективной адаптацию аналитиков.

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