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Яндекс Такси внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес для поддержки HR-процессов

Яндекс Такси, российская платформа для вызова такси и доставки, внедрил сервис «Этикетка» от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам. Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отображаться не только номер, но и название компании, что помогает повысить уровень доверия и значительно улучшает контактность.

Внедрение этой технологии уже показало результаты: в период тестирования сервиса было зафиксировано двукратное увеличение доли отвеченных вызовов. Это особенно важно в таких областях, как рекрутинг и удержание персонала, где оперативное взаимодействие играет ключевую роль.

Сервис «Этикетка» позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения.

«С помощью «Этикетки» от билайн бизнес компании не только повышают результативность своих звонков, но и проявляют заботу о безопасности клиентов. Причем область применения может быть совершенно разной. «Этикетка» оказывается полезной и в рекрутинге, и в продажах, и в службе поддержки пользователей. Мы благодарим Яндекс Такси за сотрудничество», – отмечает Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Сегодня «Этикеткой» пользуются более 800 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из «Этикетки» зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг АОН/антиАОН.

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