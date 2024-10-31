Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

Затраты на модернизацию информационной системы Росаккредитации составили 662 млн руб. В результате Росаккредитация наладила обмен данными с другими ведомствами, запустила на сервисы на Портале госуслуг и стала оказывать услуги с помощью видеоконференцсвязи.

Затраты на создание информационной системы Росаккредитации

Федеральный бюджет потратил в 2021-2023 гг. 662 млн руб. на обеспечение развития и функционирования ФГИС (федеральная государственная информационная система) Росаккредитации.

Целью являются сокращение издержек бизнеса и предоставления государственных услуг, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал госуслуг). Соответствующая информация следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

За мероприятие отвечает Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Целью мероприятия являются: обеспечение сбора, хранения и анализа информации о результатах деятельности аккредитованных лиц; обеспечение возможность удаленного взаимодействия участников Национальной системы аккредитации; реализация функции ведения реестров; обеспечение безопасности и стабильности работы информационной системы; повышение внутриведомственный и межведомственного юридически значимого электронного документооборота.

Что должна уметь информационная система Росаккредитации

ФГИС Росаккредитации должна содержать следующие подсистемы: сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц; ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации; ведения реестров деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации; формирования областей аккредитации в электронном виде; сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц. Также частью системы должен быть сервис удаленного взаимодействия участников Национальной системы аккредитации.

Кроме того, должна быть создана подсистема межведомственного электронного взаимодействия Росаккредитации, обеспечивающую передачу сведений в Евразийскую экономическую комиссию (ЕАЭК) средствами интегрированной системы Евразийского экономического содружества (ЕАЭС). Речь идет об общих процессах «Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств членов ЕАЭС при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе предоставляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдений запретов и ограничений сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц» (процесс №1) и «Формирование ведения единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС (в том числе органов по сертификации испытательных лабораторий (центров)».

Также должны передаваться сведения об аккредитованных лицах, включенных в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС (процесс №36), в части обеспечения возможности подключения к единой стандартизированной форме подачи заявления на аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации или негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в электронной форме и получения результата на ЕПГУ. Для этого должен быть разработан вид сведений для получения информации из ЕПГУ о запросе на оказание государственной услуги.

В рамках межведомственного электронного взаимодействия также должна поддерживаться передача сведений в Минцифры и получение сведений из Росстандарта, Росреестра, ФНС (Федеральная налоговая служба), ПФР (Пенсионный фонд) и ФТС (Федеральной таможенной службы).

Итоги модернизации информационной системы Росаккредитации

Как сообщили CNews в пресс-службе Росаккредитации, запланированные результаты были достигнуты, в том числе упомянутые подсистемы были разработаны и модернизированы. В результате 96% услуг сейчас оказывается с использованием видео-конференц-связи. Подсистема межведомственного электронного взаимодействия ФГИС Росаккредитации была модернизирована в части предоставления сведений из ФНС России, ПФР, ФССП (Федеральная служба судебных приставов), Рособрнадзора, Росррестра и пр.

Всего обмен данными с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) осуществляется с 20 федеральными органами исполнительной власти и 150 региональными органами власти.

На ЕПГУ были выведены следующие государственные услуги Росаккредитации: аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Национальной системе аккредитации; расширение, сокращение области аккредитации; подтверждение компетентности аккредитованных лиц; выдача аттестата аккредитации и дубликата аттестата аккредитации; прекращение аккредитации; внесение изменений в сведения реестра аккредитованных лиц; предоставление сведений из реестра аккредитованных лиц; аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; аттестация экспертов по аккредитации; внесение изменении и сведений из реестра экспертов по аккредитации; включение сведений в реестр технических экспертов и исключением сведений из него.

Ежедневно в ФГИС Росаккредитации вносится информация о более 60 тыс. протоколах испытаний, около 300 сертификатов и 4 тыс. деклараций. Всего в системе содержится информация о 1,2 млн сертификатов и 2,8 млн деклараций. Также интерфейс ФГИС Росаккредитации был модернизирован «в соответствии с принципами и стандартами клиентоцентричности», добавили в пресс-службе ведомства.

ИТ-подрядчики Росаккредитации

Согласно данным ЕИС (единая информационная система) «Закупки», в 2017 г. открытый конкурс на модернизацию и оказание услуг по поддержанию работоспособности ФГИС Росаккредитация выиграла компания «ИБС экспертиза» (входит в группу IBS). Сумма контракта составила 174 млн.

В 2019 г. контракт на оказание услуг по развитию ФГИС Росаккредитации был заключен с «Мегафоном», его сумма составила 55 млн руб. В 2023 г. компания «Крауд» заключила контракт на поставку систем хранения данных для обеспечения развития и функционирования ФГИС Росаккредитация, сумма контракта составила 50 млн руб.