IT Elements 2024: о чем расскажут ИТ-компании и крупный бизнес на технологическом событии осени

Единственная конференция в стране, посвященная базовым элементам ИТ-фундамента, пройдет 18–19 сентября в Москве. Более 2000 экспертов обсудят построение и защиту инфраструктуры, расскажут всю правду об импортозамещении и кибератаках, поспорят о самых горячих проблемах рынка и дадут прогнозы на будущее. Более 30 вендоров и дистрибьюторов ИТ-решений представят свои продукты в интерактивном пространстве.

Программа двухдневной конференции включает доклады, круглые столы и дискуссии, которые будут проходить в технологическом и бизнес-залах. Кроме того, на конференции будет работать лабораторная зона, где покажут новые продукты и протестируют технологические решения. В течение дня можно будет отдохнуть и пообщаться в тихом пространстве лаунж-зоны, а после вечером гостей ожидает нетворкинг и интересная развлекательная программа.

Спикеры из крупнейших банков, телекома, ритейла, промышленных и технологических компаний поделятся опытом внедрения новых российских технологический решений, рассмотрят кейсы цифровизации на примере своих предприятий и обсудят общие для всего рынка проблемы.

Эксперты расскажут о:

технологиях как инструменте формирования комфортной среды для сотрудников

пути, пройденном от идеи до реализации проприетарного сетевого контроллера для частного облака

практиках логирования как фундаменте расследования инцидентов информационной безопасности

типовом процессе безопасной разработки в финтехе от сообщества FinDevSecOps

внедрении системы мониторинга в стартапе с 30-летней историей

Postgres глазами техподдержки

развитии ДБО (дистанционного банковского обслуживания)

управлении локальными сетями

концептуальных возможностях White Box коммутаторов

оптимизации путей доставки трафика в контейнерных средах на примере продукта «Штурвал»

геораспределенной защите виртуальной инфры от катастроф, отказов и атак, а также о том, что выбрать: платформу, ЦОД или облако, и насколько важен выбор?

сервисной поддержке и обслуживанию ЦОД

Business Impact Analysis и о том, позволять ли бизнесу определять критичность?

ECMP, или о вопросах балансировки в фабрике

практическом применении генераторов сетевой нагрузки

миграции на отечественные NGFW

защите инфраструктуры без средств защиты

синергии между ИТ и ИБ

Для ИТ-архитекторов и специалистов по инженерным системам запланирована дискуссия «Виртуализация на отечественном. Опыт выбора и применения решений на практике». Горячие споры в поисках лучших решений ожидаются и на «Дискуссии интеграторов», где представители ИТ-компаний будут обсуждать самые острые проблемы рынка. Специалисты ИБ встретятся на обсуждении «Сетевой безопасности 2024», а ИТ-архитекторы и инженеры — на дискуссиях «Целесообразность использования SD-WAN» и «Что разработчикам нужно от инфры?».

Подробную программу можно посмотреть на сайте IT Elements.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

Генеральный партнер и организатор конференции IT Elements — ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Генеральный информационный партнер — CNews.

Информационные партнеры — Прайм и BIS Journal.