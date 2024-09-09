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В «Контур.Призму» добавили проверку товаров двойного назначения ​

​Товары двойного назначения могут использоваться как в гражданских, так и в оборонных целях. Речь идет о применении самой продукции или ее составляющих частей. Например, электронные чипы, элементы ткацких станков, химические вещества потенциально могут применяться не только в быту или гражданской промышленности, но и для создания вооружения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Эти товары подлежат строгому контролю при экспорте и импорте, особенно в Европейском союзе, где их вывоз в Россию по Регламенту ЕС 2021/821 возможен только в разрешительном порядке.

Ручная сверка товаров со списком регламента ЕС 2021/821 занимает много времени. Документ написан на техническом английском языке, включает многочисленные разрозненные примечания и не содержит конкретных товарных позиций и кодов, что значительно усложняет процесс проверки.

В «Контур.Призме» проверку товаров двойного назначения автоматизировали, связав описание товарных групп с конкретными товарами и их CN-кодами. CN-код — это восьмизначное цифровые обозначение, которое используют в ЕС для идентификации товаров в таможенных и иных целях.

Новая функциональность позволяет искать товары по наименованию или коду, а также использовать оба параметра одновременно. Кроме того, наименования товаров, названия всех товарных групп и технические примечания переведены на русский язык.

Для более точной идентификации некоторые товары снабжены не только техническими примечаниями, но и дополнительными пояснениями. В карточке товара есть ссылка на регламент, указаны товарная группа и порядок вывоза с территории Евросоюза.

Наталья Ступина, аналитик «Контур.Призмы»: «Мы разработали новую функциональность, чтобы сэкономить время клиентов и сократить количество потенциальных сложностей при вывозе товаров из ЕС. Если товар, который ищет компания, относится к категории двойного назначения, «Контур.Призма» пометит его специальным маркером и подписью «товар двойного назначения». Это поможет определить, что на него распространяются ограничительные меры, а его вывоз из ЕС требует разрешения».

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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