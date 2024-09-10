«Р7-Офис» и «ICL Техно» обеспечат российские школы и ссузы офисным ПО

Российский разработчик офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и «ICL Техно», российский производитель компьютерной и вычислительной техники, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Достигнутая договоренность предусматривает предустановку программного обеспечения «Р7-Офис» на компьютеры, которые «ICL Техно» будет поставлять в учебные заведения России. Это позволит обеспечить пользователей готовым решением для организации работы с офисными документами, а также, благодаря унификации решения, снизит нагрузку на системных администраторов в учебных заведениях.

«Мы рады, что наше программное обеспечение будет способствовать развитию такой важной для всей страны сферы, как образование, — сказал Алексей Карасев, руководитель центра по работе с государственным сектором «Р7-Офис». — Ведь инструменты работы с офисными документами очень важны в образовательном процессе, и напрямую влияют на качество подготовки специалистов в итоге. И мы рады напрямую участвовать в этом процессе в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Для оптимальной работы компьютерной техники необходимо качественное программное обеспечение, — сказал Евгений Корчагин, руководитель направления «Образование» в компании «ICL Техно». — Работа с документами является одной из базовых потребностей пользователей ПК. Мы предлагаем современное и функциональное решение, способное идеально справиться с такими задачами».