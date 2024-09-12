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Directum и IBS объявили о партнерстве

Группа компаний IBS и Directum объявили о начале сотрудничества. Главной целью совместной работы станет объединение усилий для разработки и внедрения передовых решений цифровой трансформации бизнеса крупных предприятий.

Обе компании имеют опыт развития технологий, разработки и внедрения корпоративного ПО, бизнес-консультирования и аналитики.

В рамках сотрудничества запланированы проекты: совместная разработка и внедрение комплексных решений для управления бизнес-процессами, документами и корпоративными данными; интеграция платформ Directum с существующими ИТ-инфраструктурами клиентов IBS для повышения эффективности их работы, сокращения времени обработки документов и улучшения контроля за выполнением задач; сотрудничество в сфере разработки кастомизированных решений для клиентов из различных отраслей; реализация проектов по внедрению систем электронного архивирования, управления контрактами, цифровизации процессов согласования и утверждения документов.

«Партнерство с Directum открывает перед нами новые горизонты в области цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов. Благодаря объединению наших экспертиз мы сможем предложить клиентам уникальные решения, позволяющие сократить издержки, повысить производительность и адаптироваться к новым рыночным условиям. Мы уверены, что это сотрудничество укрепит наши позиции на рынке и станет катализатором инноваций в области корпоративного управления и ИТ-инфраструктуры», — сказал руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS Василий Саутин.

«IBS обладает колоссальным опытом в сфере решения сложных задач по стратегическому развитию и повышению операционной эффективности компаний. Совместными усилиями мы сможем оказывать клиентам услуги с высоким уровнем качества и помогать управлять компанией на отечественном импортонезависимом программном обеспечении», — сказал руководитель отдела развития партнерской сети Directum Илья Красавин.

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