SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne и группа компаний «Лига Цифровой Экономики» заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на реализацию совместных проектов в области цифровой трансформации. Оно позволит обеим сторонам укрепить позиции на рынке и внести свой вклад в продвижение российских технологий.

«Лига Цифровой Экономики» оказывает ИТ-услуги государственным и коммерческим заказчикам. Одним из важных направлений деятельности является внедрение ITSM- и ESM-решений. В свете цифровизации и активного импортозамещения в разных отраслях «Лига» создает партнёрскую сеть отечественных разработчиков ПО.

Компания SimpleOne разрабатывает решения для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Продукты компании ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, стремящихся повысить эффективность бизнес-процессов за счёт внедрения сервисного подхода и цифровой трансформации. На платформе SimpleOne созданы решения ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC, которые входят в реестр российского ПО и могут использоваться для импортозамещения.

«Лига» постоянно мониторит рынок на предмет различных отечественных решений. В частности, мы остановились на продуктах SimpleOne, у которых богатый набор функций, продуманный интерфейс и удобная настройка. Мы рады партнёрству и рассчитываем на реализацию совместных проектов с SimpleOne, которые позволят нашим клиентам заменить иностранные системы, сделать корпоративные процессы более удобными и прозрачными», — сказал партнер «Лиги Цифровой Экономики» Сергей Тиняков.

«Сотрудничество с «Лигой Цифровой Экономики» открывает новые возможности по продвижению наших решений на рынке. Богатый опыт «Лиги» по внедрению систем различного класса в сочетании с нашими продуктами позволит успешно реализовывать сложные проекты для крупных заказчиков», — отметил генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.