В ГК «РТК-ЦОД» назначен финансовый директор

Группа компаний «РТК-ЦОД» объявила о назначении Юлии Нестеровой на должность финансового директора.

До прихода в «РТК-ЦОД» Юлия работала финансовым директором в статусе члена правления «Национальной системы платежных карт» (НСПК). В НСПК Юлия организовала работу финансового-административного блока с нуля.

Юлия Нестерова окончила Сибирский государственный индустриальный университет. Также Юля повышала свою квалификацию и получала дополнительное образование в ведущих вузах страны в сферах финансового менеджмента и психологии управления.

«Мы рады приветствовать Юлию в команде “РТК-ЦОД”, ведущего сервис-провайдера на российском рынке. Перед группой компаний стоят задачи дальнейшего роста, что делает наличие эффективной функции финансового управления крайне важной. Уверен, что в качестве финансового директора Юлия поможет нам достичь стратегических целей развития»», — сказал Сергей Бочкарев, генеральный директор «РТК-ЦОД».