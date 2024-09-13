Идеального робота-уборщика создали студенты НИТУ МИСИС

Студенты Университета МИСИС представили прототип улучшенного домашнего робота-пылесоса, который в отличие от существующих пользовательских моделей эффективнее справляется с работой в труднодоступных местах. Для этого в устройство встроен механизм всасывания по всей ширине корпуса и функция автоматической замены салфеток влажной уборки. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Домашние автоматизированные помощники начали набирать популярность начиная с 1997 г., когда был показан первый прототип робота-пылесоса. Сегодня на рынке представлено большое количество устройств, выполняющих сухую, влажную и комбинированную уборки.

«По данным за 2023 г. на российский рынок ежегодно поступает порядка 1,6 млн импортных роботов-уборщиков. Поэтому создание российской технологии особенно актуально. Кроме того, мы решили главную проблему существующих пылесосов, встроив механизм всасывания по всей ширине корпуса, а не только по центру, чтобы уборка в труднодоступных местах была качественнее», — сказал главный разработчик робота-пылесоса Сергей Трушин, выпускник Университета МИСИС.

Уборка робота, созданного в Студенческом конструкторском бюро НИТУ МИСИС, приближена по качеству к ручной, особенно в углах комнаты и вдоль стен, где обычные роботы оставляют пыль на расстоянии двух-трех сантиметров из-за того, что щели всасывания находятся в середине корпуса. Разработчики решили эту проблему, переместив их к краям пылесоса, а также обеспечив равномерную скорость всасываемого воздуха по всему сечению.

Еще одна функция, которую внедрили студенты, это замена салфеток для влажной уборки без участия пользователя. Для этого на 3D-принтере был напечатан винтовой механизм и пластины для крепления.

«В Университете МИСИС уделяется особое внимание формированию предпринимательского климата, развитию у обучающихся навыков и компетенций, позволяющих открыть свой стартап, создать высокотехнологичные разработки. В вузе активно работает Студенческое конструкторское бюро, ключевая задача которого – вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность. Куратор СКБ – заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС Алексей Карфидов. В СКБ занимаются студенты различных специальностей, которых объединяет интерес к инжинирингу, стремление решать сложные задачи в таких актуальных областях, как робототехника, промышленный дизайн и др.», – сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

«Главная задача инженера — создавать продукты, которые будут не только эффективными, но и доступными для широкого круга пользователей. Студенты НИТУ МИСИС смогли применить свои знания на практике, решая проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Наши выпускники — инноваторы, и мы будем продолжать поддерживать их на этом пути, предоставляя возможности для развития и самореализации. В дальнейшем планируется усовершенствование механизмов для долгой стабильной работы», — сказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования Алексей Карфидов.

В дальнейшем планируется разработка цифровых систем управления узлами робота-уборщика.