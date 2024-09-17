«Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций СУБД

В ИТ-компании «Инфосистемы Джет» начинает работать центр компетенции систем управления базами данных (СУБД). Направление объединит всю экспертизу в области поддержки СУБД, а заказчики получат единую точку входа для своих запросов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Сегодня команда центра обслуживает большое количество высоконагруженных систем из разных секторов экономики в режиме 24/7 и планирует расширить портфель проектов.

По данным аналитиков «Инфосистемы Джет», поддержка и администрирование СУБД являются одними из наиболее востребованных услуг на рынке. Уверенный рост спроса, как прогнозируют эксперты, вряд ли сменится снижением. Сложившаяся ситуация объясняется общей тенденцией на рынке: объем данных растет высокими темпами, а возможности по хранению этих данных — нет. Поэтому внешние предпосылки для смены тренда отсутствуют. На этом фоне внутри «Инфосистемы Джет» возникла необходимость объединить экспертизу в одном месте — центре компетенций СУБД — и создать единую точку входа для профильных запросов клиентов.

Сегодня центр компетенций уже поддерживает более 1 тыс. БД с петайбайтами данных. Многолетнее сотрудничество (более 20 лет) с зарубежными вендорами позволило сформировать команду со знаниями систем управлениями базами данных иностранного производства (Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, SAP Adaptive Server Enterprise (бывший Sybase ASE), а также инструментов для репликации и интеграции систем: Oracle Golden Gate, Sybase Replication Server и другими. На фоне роста темпов и масштаба импортозамещения инженеры компании поддерживают российские (Jatoba, Arenadata DB и т.д.) и Open-Source-решения (ClickHouse, Postgres и другие). Помимо перечисленного, команда «Инфосистемы Джет» обеспечивает обслуживание и других СУБД в продуктиве заказчиков: CockroachDB, Progress OpenEdge, а также работает с востребованными сейчас MongoDB, Redis, Cassandra, YDB.

«У нас амбициозные цели. Вместе с увеличением портфеля проектов мы планируем еще активнее расширять партнерства — уже с отечественными вендорами. Это позволит серьезно усилить экспертизу в поддержке российских продуктов. Помимо этого, мы внимательно следим за рынком. Если появляется новое решение, это повод его изучить. Причем неважно, есть запрос на поддержку или нет. Конечно, мы не собираемся консервировать знание, а активно организовываем и проводим обучение для специалистов заказчиков, — отметил Михаил Изюмов, директор центра компетенций СУБД ИТ-компании “Инфосистемы Джет”. — Мы собрали большую команду инженеров, которые могут справляться не только с проблемами в СУБД, но и на стыке с ними. У нас есть возможности подключать коллег из других центров при необходимости».