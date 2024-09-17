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Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО

Необходимость защиты API с каждым годом становится все более актуальной, особенно в условиях существенного увеличения количества API-интерфейсов в инфраструктуре компаний. Продукт «ПроAPI Защита» создан компанией «Вебмониторэкс» с целью моментальной блокировки атак на API. Теперь данный продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО Минцифры России (реестровая запись №23742). Об этом CNews сообщили представители «Вебмониторэкс».

Согласно исследованиям компании «Вебмониторэкс», протокол REST занимает 64% трафика, Остальные 36% — это GraphQL (0,5%), Web-form (16,5%), SOAP/XML (1%), GRPC (12,4%), Websocket(5,6%). Эти данные говорят о всевозрастающем риске проникновения в ИТ-системы и сервисы через API-интерфейсы и необходимости в их защите.

Продукт «ПроAPI Защита» обеспечивает усиление защиты API, опираясь на позитивную модель безопасности и устанавливая требования к трафику с помощью спецификации API. Совместно с компонентом «ПроAPI Структура», построенном на основе поведенческого искусственного интеллекта, становится доступна технология автоматической подстройки к изменяющимся параметрам API, учитывая особенности каждой конкретной API и контекст ее работы.

«Для нас важна не только разработка технологически инновационного и качественного продукта, но и подтвержденная польза от его включения в процессы обеспечения безопасности веб-приложений и API. Внесение в Реестр зачастую позволяет получить практическую пользу не только от функциональной части, но и при обеспечении соответствия определенным регуляторным нормам и инициативам», – сказал директор по информационной безопасности «Вебмониторэкс» Лев Палей.

Компания Вебмониторэкс уже много лет разрабатывает одноименную платформу для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак. В состав платформы входят линейки продуктов «ПроAPI» и «ПроWAF» также ранее включенные в Реестр российского ПО.

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