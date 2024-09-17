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Исследование «Яндекса»: программы от ИТ-компаний вошли в топ-3 критериев выбора ИТ-образования у абитуриентов

Наличие в университете образовательных программ от ИТ-компаний вошло в тройку самых значимых критериев для абитуриентов ИТ-специальностей при выборе вуза. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Образования». Возглавляет список факторов, определяющих выбор абитуриентов и их родителей, поддержка со стороны вуза на начальных этапах обучения, например, программы адаптации, менторство и помощь комьюнити. Также важны качественные образовательные программы, дающие выпускникам актуальные на рынке навыки, и сильный преподавательский состав, в том числе участие экспертов от технологических компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно исследованию, большинство опрошенных (66%) знают, какие именно ИТ-компании сотрудничают с университетом, в который они хотели бы поступить или уже поступили. Так, 40% отметили, что в выбранном вузе есть программы Яндекса, 31% осведомлены о партнерстве университета с VK, 28% — со Сбербанком, 24% — с «Т-Банком».

Участники опроса отмечают, что сотрудничество университета с бигтехами позволяет получить знания напрямую от специалистов из отрасли и пройти стажировку в компании, а также открывает множество возможностей для карьеры. При этом больше всего они доверяют программам «Яндекса» (85%), «Т-Банка» (67%), Сбербанка (50%), VK (38%), Ozon (23%). Чаще всего поступающие хотели бы изучать разработку сайтов и приложений, работу с нейросетями, бэкенд-разработку и машинное обучение.

Как показало исследование, большинство абитуриентов предпочли бы остаться в родном городе или регионе и поступить в местный университет. Родители поступающих также хотели бы, чтобы их дети учились ближе к дому. Переехать хотят только 15% опрошенных в регионах (без учета жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

«Для нас важно, чтобы талантливые школьники и студенты по всей стране имели доступ к качественному ИТ-образованию. С нового учебного года программы «Яндекс Образования» запущены уже в 33 университетах. Они рассчитаны на разные направления подготовки и разную глубину погружения в технологии. Например, есть программы по работе с нейросетями и Data Science для студентов медицинских и социогуманитарных направлений, универсальные модули для будущих разработчиков. С нового года стартовал флагманский бакалавриат для будущих создателей ИИ-технологий — AI360. Учиться на разных программах «Яндекса» в 24/25 г. будут более 10 тыс. студентов», — отметила Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Количество совместных образовательных программ университетов и ИТ-компаний с 2021 г. выросло втрое: было открыто 60 новых бакалавриатов и магистратур, а общее их количество достигает сегодня 86. Треть из них — программы «Яндекс Образования». Сейчас компания вместе с вузами-партнерами проводит обучение на более чем 30 бакалаврских и магистерских программах. Помимо этого у «Яндекса» есть четыре аспирантуры, две из них — в области искусственного интеллекта.

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