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Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники»

Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники». На данный момент — это единственное объединение производителей светотехники и их производных, подписавшее соглашение о сотрудничестве с Минпромторгом России. Об этом CNews сообщили представители «Содружества производителей светотехники».

Соучредителями Содружества выступили компании GS LED, FAROS LED, «РуСИД», «Вартон», «Световые Технологии», «Арлайт Рус» и «Аргос Электрон». Вместе отраслевые игроки планируют участвовать в формировании отраслевой нормативно-правовой базы и контрольных мер над ее исполнением, разработкой и внедрением системы прослеживаемости, а также повышением эффективности маркировки светотехнической продукции.

«Мы открыты для диалога с экспертно-аналитическим сообществом для формирования актуальной повестки развития отрасли и создания благоприятной среды развития экономики, бизнеса, науки и технологий», — сказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

По словам исполнительного директора GS LED Андрея Мартынова, необходимость создания объединения производителей светотехники назрела давно: «Отрасль нуждается в совершенствовании как правовой, так и технической базы. Это позволит развивать отечественное производство, улучшать технические и дизайнерские решения в светотехнике».

«Компании Содружества объединяют все технологические переделы в отрасли и представляют лидирующих игроков как в производстве светотехники, так и производстве светодиодов, систем управления и источников питания. Наряду с партнерами, мы работаем на созданием благоприятных условий для развития рынка светотехники во всех его переделах как в России, так и в странах ЕАЭС», – сказал председатель совета учредителей Содружества Сергей Мордавченков.

Усилиями государства и производителей, нормативно-правовая база была дополнена рядом важных для отрасли изменений, но необходимы дополнительные усилия отрасли за контролем над соблюдением уже принятых нововведений, считают в Содружестве производителей светотехники. Участники утверждают, что именно контроль за исполнением законодательства позволит добросовестным производителям наращивать объемы производства, а заказчикам конечных изделий по 44 и 223 ФЗ – получать качественную отечественную продукцию, а не контрафакт.

Помимо этого, в Содружестве разрабатывают план мер для повышения квалификации специалистов, которые только начинают работать в отрасли.

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