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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения

17 сентября 2024 г. директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса "Неймарк"» Валерий Черепенников и директор нижегородского кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Анна Бляхман заключили соглашение о намерениях реализовать программу магистратуры «Искусственный интеллект и компьютерное зрение». Подписание прошло в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Поступить на программу в сетевом формате можно будет в 2025 г.

«Нижний Новгород – родина библиотеки OpenCV, лежащей в основе всех решений в сфере компьютерного зрения. Эта область искусственного интеллекта сейчас активно растет, оказывая влияние на здравоохранение, производство, розничную торговлю, сельское хозяйство. Применяя интеллектуальные системы анализа визуальной информации, мы на качественно новом уровне можем решить множество задач: от более раннего и точного обнаружения заболеваний до строгого контроля качества на предприятиях», — Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

В рамках программы студенты узнают, как обучать, настраивать и развертывать модели компьютерного зрения. Выпускники смогут работать в любых проектах, связанных с распознаванием объектов, созданием 3D-реконструкций и фотофильтров, мобильных приложений для распознавания предметов на фото и видео, с внедрением машинного обучения на всех типах промышленных производств, в розничной торговле, медицине, банковской сфере и других.

«Компьютерное зрение сегодня входит в ТОП-15 наиболее значимых цифровых технологий российской промышленности. Присоединение ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк» к реализации магистерской программы «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» — это интеграция с лидерами индустрии и развитие одного из ключевых научно-образовательных направлений ИТ-кампуса», — Валерий Черепенников, директор ИТ-кампуса «Неймарк».

Программа «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» рассчитана на абитуриентов со степенью бакалавра в математических или технических дисциплинах, в том числе – в компьютерных науках.

Вступительный экзамен призван проверить базовые знания абитуриентов в программировании или алгоритмизации, дискретной математике и теории вероятностей. Специализированных знаний анализа данных или основ компьютерного зрения для поступления не требуется.

Как отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, Высшая школа экономики занимает первое место в рейтинге качества подготовки специалистов в области ИИ А+ по критериям «Востребованность выпускников в найме» и «Качество образовательной среды».

«Технологии компьютерного зрения являются мощным исследовательским инструментом, к которому все чаще обращается бизнес на волне интереса к алгоритмам искусственного интеллекта. Магистерская программа в партнерстве с лучшими экспертами индустрии позволит подготовить высококвалифицированных инженеров, программистов, разработчиков для решения задач будущего цифровой экономики данных», — Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ.

По окончании обучения студенты должны будут подготовить традиционный дипломный проект под руководством ведущих специалистов компаний – индустриальных партнеров программы.

«Совместная реализация программы магистратуры является логичным шагом после запуска сетевой бакалаврской программы «Технологии искусственного и дополненного интеллекта». В 2024 году на эту программу в нижегородский кампус НИУ ВШЭ поступили ребята со всей России со средним баллом по бюджетному набору 98,5. Программа магистратуры, реализуемая в онлайн-формате, позволит дополнительно привлечь к нижегородскому ИТ-образованию внимание выпускников бакалавриата со всего мира и укрепить статус Нижнего Новгорода как столицы компьютерного зрения», — Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

Также Глеб Никитин, Никита Анисимов и Анна Бляхман провели рабочую встречу по вопросам реализации и развития в регионе программ высшего образования в сфере ИТ.

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