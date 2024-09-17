«Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение

Федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник» и компания Dreame Technology подписали соглашение о сотрудничестве.

С 1 сентября 2024 г. «Сеть компьютерных клиник» в качестве официального сервисного партнера в России начинает оказывать услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, включая диагностику и профилактику неисправностей, ремонт вертикальных и роботов-пылесосов брендов Dreame и Dreame Trouver.

Сервисному обслуживанию в «Сети компьютерных клиник» будут подлежать все официально ввезенные в РФ дистрибьюторами и поставщиками пылесосы этих брендов.

Dreame Technology обеспечит наличие необходимых оригинальных запасных частей на складе «Сети компьютерных клиник», проведение обучающих мероприятий для специалистов и инженеров, оперативное оповещение обо всех обновлениях в представленных в России моделях пылесосов – это касается и комплектующих и программного обеспечения.

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» будет активно работать со своими авторизованными сервисными центрами для контроля качества работ и выполнения всех требований производителя.

«Простота использования, содержания и обслуживания современных моделей пылесосов своими силами – кажущаяся. Российские потребители часто предпочитают сэкономить – меняют в случае износа расходники и комплектующие на неоригинальные, даже разбирают устройство по видеоинструкциям. Обращение в авторизованный сервисный центр – хорошая альтернатива, которая способна продлить срок службы техники без потери эффективности работы. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы быть как можно ближе к потребителю географически и оказывать высококвалифицированную помощь. Уже сегодня пылесосы Dreame и Dreame-Trouver примут на обслуживание наши 170 авторизованных сервисных партнеров», – отметил Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник».

Услуги по сервису вертикальных и роботов-пылесосов Dreame и Dreame-Trouver в «Сети компьютерных клиник» доступны b2c-клиентам и b2b-партнерам (федеральные розничные сети, ритейл).