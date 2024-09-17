В Ивановском «МегаФоне» назначен директор

Директором «МегаФона» в Ивановской области назначен Евгений Кочетов. Ранее он отвечал в компании за продажи на массовом рынке в Краснодарском крае.

В новой должности Евгений Кочетов займется вопросами эффективного взаимодействия с партнёрами, расширением каналов дистрибуции, в том числе развитием розничной сети «МегаФона» и Yota, увеличением доли рынка и ростом числа клиентов в массовом и корпоративном сегментах, реализацией инновационных проектов для госзаказчиков. Одним из приоритетных направлений работы также станет увеличение зоны покрытия и скорости мобильного интернета во всех районах области.

«Евгений Кочетов хорошо знаком с особенностями рынка телекоммуникаций и стратегическими задачами компании. У него есть все инструменты, чтобы укрепить позиции «МегаФона» в Ивановской области. В рамках обозначенных задач акцент будет сделан на цифровизации региона и повышении лояльности наших клиентов. Уверен, что опыт Евгения поможет добиться поставленных целей и реализовать амбициозные планы компании», — отметил Михаил Прахов, директор по развитию «МегаФона» в Столичном регионе.

У нового топ-менеджера два высших образования: юридическое и экономическое, оба он получил в Южно-Казахстанском педагогическом университете. В 2009 г. начал строить карьеру в телекоме Казахстана менеджером по продажам и к 2020 г. уже был руководителем по развитию b2b-бизнеса макрорегиона Черноземья в одной из крупнейших компаний России. В 2022 г. присоединился к команде Yota, где управлял продажами макрорегиона Юг. С апреля 2023 г. занимал позицию директора по продажам на массовом рынке Краснодарского региона «МегаФона».

Ивановская область является активным участником программы «Устранение цифрового неравенства», которая реализуется в 28 регионах страны. Только за этот год специалисты «МегаФона» модернизировали и построили более 280 базовых станций, расположенных в разных районах области. Работы по улучшению качества связи в регионе будут продолжены.