CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: 11% россиян делают перерыв на сон во время рабочего дня

Эксперты «Авито Работы» провели опрос более 8000 работающих россиян, как часто специалисты берут перерывы во время рабочего дня и как предпочитают «перезагружаться» в это время. Помимо обеденного перерыва, сотрудники в среднем отдыхают порядка трех раз в день, а 12% не берут передышек вовсе. Каждый четвертый (25%) работник, предпочитающий брать время для отдыха во время рабочего дня, строго следит за временем перерывов через специальные приложения или напоминания в календаре. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В основном работающие россияне берут два-три коротких перерыва (39%) в течение рабочего дня, 19% делают это несколько раз в день или каждый час, а еще 16% один раз за день. 12% сотрудников предпочитают отдыхать только во время обеденного перерыва.

При этом, 18% опрошенных заявили, что их руководство положительно относится к перерывам, так как паузы помогают работать эффективнее, и в компании развита культура заботы о своих сотрудниках. У 31% начальство одобряет перерывы, если они происходят не слишком часто или не влияют на работу. Только 9% респондентов сообщили, что их руководитель не одобряет, когда сотрудники берут дополнительные паузы во время рабочего дня.

Для создания продуктивной атмосферы во время работы многие сотрудники слушают музыку, подкасты, сериалы или другие аудиовизуальные произведения — об этом заявили 76% респондентов. Чаще всего так делают молодежь 18-24 лет (84%) и 25-34 лет (82%), топ-менеджеры (86%), а также высококвалифицированные сотрудники, занятые умственным трудом — старшие специалисты, ИT-разработчики, инженеры, химики и т.д. (79%).

Для переключения от рабочих задач время своего перерыва работающие респонденты предпочитают устраивать дополнительные перекусы или кофе-брейки (43%), проверяют соцсети (35%), общаются с коллегами (31%), переписываются с друзьями или родственниками (26%), смотрят видео или сериалы (18%).

av1.jpg
Что предпочитают делать россияне во время рабочего перерыва

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать

У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону

Как Контур.ID поможет с аутентификацией сотрудников в организации

3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями

Конференции

Оптимизация ИТ - инфраструктуры

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/