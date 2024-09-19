ГК Softline и «ТА-ИТ» договорились о сотрудничестве в сфере производства и технической поддержки оборудования

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, заключила соглашение о сотрудничестве с российско-китайским предприятием «ТА-ИТ» (ООО «ТА-Информационные технологии») — новым игроком на рынке отечественного телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Партнерство предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как дистрибуция и оказание сервисных услуг для поддержки выпускаемой «ТА-ИТ» продукции. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline и позволит укрепить позиции группы компаний как эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров на российском рынке.

После предварительных переговоров представители ГК Softline посетили производственную площадку компании, которая располагается в инновационном городе страны – Иннополисе, оценили текущее состояние предприятия и наметили планы по совместному развитию.

«ТА-ИТ» уже запустила линию поверхностного монтажа печатных плат и сборки коммутаторов агрегации с современными технологиями коммутации для самых разных секторов экономики. В рамках соглашения ГК Softline будет предоставлено тестирование первых выпущенных единиц оборудования, после чего стороны планируют приступить к проработке и развитию дистрибуции и сервисного обслуживания продукции компании по ряду направлений.

«Наше сотрудничество открывает новые горизонты для рынка отечественного ИТ-оборудования. Китайские технологии, которые «ТА-ИТ» интегрирует в свои разработки, позволяют создавать продукцию, не уступающую по качеству решениям таких крупных вендоров как Cisco и Huawei. Более того, «ТА-ИТ» планирует запустить производство коммутаторов уровня ядра для дата-центров — это будет уникальным предложением для российского рынка, где такие решения еще не производились. Мы уверены, что наше стратегическое партнерство поможет многим крупным компаниям в России успешно перейти на отечественное оборудование и устранить зависимость от импортных решений», — отметил Денис Захаров, директор центра компетенций технической поддержки ГК Softline.

«Наше оборудование необходимо для транспорта и электроэнергетики, центров обработки данных, востребовано операторами связи, банками и промышленными предприятиями, школами, вузами и госсектором в целом. Установление партнерских отношений с одним из лидеров ИТ-рынка будет способствовать развитию передовых цифровых технологий для всех отраслей экономики Татарстана, внедрению импортозамещающего оборудования, необходимого для крупнейших компаний республики и всей страны. Уверен, вместе с группой компаний Softline мы добьемся отличных результатов», — сказал Ардашер Бозоров, генеральный директор компании «ТА-ИТ».