CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Импортонезависимость
|

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 7,5 раза

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за первое полугодие 2024 г. реализовали высокотехнологичную продукцию почти на 73 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет – в аналогичном периоде 2020 г. он составлял 9,5 млрд руб. Наибольший объем продаж – около 28 млрд руб. – приходится на предприятия медицинской промышленности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В ОЭЗ Москвы активно развиваются несколько высокотехнологичных отраслей, в том числе микроэлектроника и фотоника, медицинские технологии и фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает значительную поддержку данным направлениям. Так, за последние пять лет оборот предприятий медицинской промышленности ОЭЗ столицы увеличился почти в 48 раз – с 570 млн руб. до 28 млрд руб. Такие результаты были достигнуты во втором квартале 2024 г. Взрывному росту способствовало расширение сектора за счет новых участников (в 2020 г. в нем было 10 резидентов, а в 2024 г. – уже 26), а также программа импортозамещения продукции и офсетные контракты с городом, которых сегодня насчитывается восемь», – отметил Максим Ликсутов.

Еще одной стратегически важной отраслью для импортозамещения являются информационно-коммуникационные технологии, которые в особой экономической зоне «Технополис Москва» развивают 14 компаний-резидентов. Эти предприятия также занимают ведущие позиции по объему выручки. Они разрабатывают и производят программное обеспечение, включая решения в области кибербезопасности, телекоммуникационное оборудование, а также создают и поддерживают ИT-инфраструктуру для хранения и обработки данных. Во II квартале 2024 г. оборот этих компаний составил 10,6 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и почти в четыре раза превышает показатель 2020 г.

«Во II квартале 2024 г. выручка резидентов достигла 73 млрд руб. Это максимальный показатель за последние пять лет. К примеру, за аналогичный период 2020 г. оборот компаний превысил 9,5 млрд руб., а в 2023 г. – 43,7 млрд руб. Традиционно высокие показатели по выручке продемонстрировали предприятия микроэлектроники – в 2024 г. они смогли ее нарастить в 1,7 раз – до 25,2 млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом. С 2020 г. наибольший объем реализованной продукции – 5,4 млрд руб. – приходится на фармацевтическую компанию, с которой город заключил первый офсетный контракт», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Рост выручки предприятий микроэлектронной отрасли обусловлен активным замещением зарубежного ПО и телекоммуникационных устройств отечественными продуктами, а также ростом уровня цифровизации российской экономики, включая государственный сектор.

«Самый высокий результат – 5,3 млрд руб. приходится на одного из ведущих чипмейкеров российского рынка, который сначала года открыл две новые крупные производственные линии. За время деятельности в ОЭЗ Москвы это предприятие нарастило объемы продаж почти до 65 млрд руб. Выручка является одним из индикаторов финансового здоровья предприятия, демонстрирующий его долю на рынке. Рост этого показателя говорит об эффективности мер поддержки отрасли микроэлектроники и успешности процесса импортозамещения, который позволяет отечественным производителям наращивать свой портфель заказов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Компания «Газпром инвест» перенесла СЭД на отечественную СУБД

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/