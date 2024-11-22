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Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку

«СберИнвест», входящий в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, получил 12%-ную долю в капитале разработчика и производителя компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус», которому, видимо, потребовались деньги на фоне планов развития производства и выхода на IPO.

Новый совладелец

Структура Сбербанка получила 12%-ную долю в производителе ИT-оборудования «Аквариус», пишет РБК, ссылаясь на свои источники на рынке электроники.

Инвестором стал «СберИнвест» («Сбербанк Инвестиции» — входит в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка), уточнил собеседник издания, знакомый с параметрами сделки.

В 2023 г. на фоне объявленных планов об IPO (текущий план — 2025 г.) глава совета директоров Алексей Калинин приводил оценку компании примерно в 80 млрд руб. По данным издания, до 2024 г. доля «Аквариуса» на рынке оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга составляла около одной пятой.

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«Аквариус»
Сбербанк получил 12% в производителе российской компьютерной техники «Аквариус»

«Аквариус» был основан в 1989 г. как советско-западногерманское СП, а через три года стал полностью российским предприятием. В ноябре 2023 г. группа «Аквариус», ранее входившая в «Смарт холдинг» (до декабря 2021 г. НКК), стала независимой организацией, а ее владельцами - сын основателя НКК Алексей Калинин и президент группы Владимир Степанов.

«Аквариусу» нужны деньги

Руководитель спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов считает логичным, что «Аквариусу» привлек свободные средства именно в Сбербанке, так как он выступит одним из банков — организаторов размещения акций «Аквариуса» на бирже. «Скорее всего, компания привлекла дополнительный капитал для решения текущих проблем с ликвидностью», — сказал эксперт.

«Производство электроники требует огромных и долгосрочных финансовых вложений на оборудование для производства, закупку компонентов. Тут помощь «Сбера» «Аквариусу» придется очень кстати», — полагает руководитель Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

В ноябре 2023 г. CNews писал, что в проекте развития до 2026 г. производства электроники «Российский гаджет», направленном вице-премьеру Дмитрию Григоренко , «Аквариус» просил у государства 10,5 млрд руб.: 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе и по три млрд руб. на вхождение в капитал российского дистрибутора и азиатского ИТ-разработчика.

В ноябре 2024 г. представитель «Аквариуса» сообщил CNews, что компания намерена вложить два миллиарда руб. в развитие производства печатных плат в строящемся государственном индустриальном парке «Ленинский» под Москвой.

Долгосрочная стратегия Сбербанка

«Для «Сбера» сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. Привлеченные средства направлены на финансирование инвестиционной программы «Аквариуса», — сказал РБК один из собеседников. По словам Комлева, сейчас «время альянсов сильных компаний, выстраивания экосистем и платформ».

В феврале 2024 г. «Ведомости» сообщали, что Сбербанк занялся производством для своих нужд серверов собственного дизайна на архитектуре x86 и процессорах Intel и AMD.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский сказал, что это логично для крупной цифровой компании: «Все они очень много инвестируют в производство серверного оборудования, на основе которого строится их инфраструктура. «Сбер» делает то же самое, хочет контролировать не только данные, но и в большей мере оборудование, которое обрабатывает и хранит эти данные и от которого зависит эффективность экономики данных и безопасность».

Анна Любавина

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