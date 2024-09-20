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«Авито Работа»: россияне, использующие ИИ и нейросети для дополнительного заработка, в среднем увеличили доход на 41%

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить их отношение к искусственному интеллекту и нейросетям. По итогам опроса выяснилось, что треть (33%) опрошенных, которые знают об ИИ и нейросетях, используют эти инструменты для получения дополнительного дохода. Причем в среднем респондентам, которые берут дополнительные проекты или подработку и используют для их выполнения ИИ и нейросети, удавалось повысить свой ежемесячный доход на 41%. Особенно большой рост в доходе благодаря этим инструментам отметила молодежь 18-24 лет — они увеличили свой ежемесячный доход на 49%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

22% респондентов, занятых в проектах с использованием ИИ и нейросетей, отметили прирост своего ежемесячного дохода до 15%. 18% опрошенных сообщили об увеличении своего заработка в пределах от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31-50%. Более существенный прирост дохода — от 51 до 70% — наблюдается у 11% опрошенных. 7% россиян отметили увеличение в диапазоне от 71 до 90% и еще столько же — в пределах от 91% до 100%. Наконец, 3% россиян указали, что их доход вырос более чем вдвое благодаря внедрению в работу ИИ и нейросетей.

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Насколько в среднем увеличился ежемесячный доход россиян благодаря использованию ИИ и нейросетей

Большинство (81%) опрошенных так или иначе слышали о нейросетях и искусственном интеллекте. Так, около четверти (25%) работающих россиян знают о существовании ИИ и нейросетей, но не до конца понимают, что это такое. 30% участников опроса слышали об этих технологиях, но еще не пользовались ими. Знает об ИИ и нейросетях и уже опробовал их в деле каждый пятый (20%) опрошенный.

Среди тех, кто знает об этих инструментах, большинство (60%) россиян уверены в том, что ИИ и нейросети значительно или в некоторой степени помогают карьерному развитию и продвижению. Молодежь значительно чаще других возрастных групп полагает, что ИИ и нейросети помогают карьерному развитию. Так считают 44% молодых людей в возрасте 18-24 года и 28% молодежи возраста 25-34 года. Однако 21% опрошенных не видит значительного влияния в помощи данных технологий в карьере.

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