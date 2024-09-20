Скорозвон примет участие в конференции CNews «Цифровые HR технологии 2024»

Эксперты Скорозвона — сервиса для повышения эффективности отделов продаж и контакт-центров — 24 сентября примут участие в конференции CNews «Цифровые HR технологии 2024».

На мероприятии Дарья Зарубина, директор по развитию сервиса «Скорозвон», выступит с докладом на тему «Как повысить эффективность подбора и оптимизировать работу для рекрутеров». А на стенде компании участники конференции смогут вживую познакомиться с комплексным инструментом для автоматизации звонков. Облачный сервис «Скорозвон» для отделов продаж и колл-центров помогает повысить дозваниваемость до клиентов, сократить количество автоответчиков, а также звонить без гудков и недозвонов.

Команда сервиса регулярно улучшает свой продукт и разрабатывает новые IT-продукты для эффективной работы бизнеса. В партнерстве со Скорозвоном компании могут получить комплексное отказоустойчивое, управляемое профессиональное решение, которое запускается всего за пару часов. Сервис предлагает готовые коннекторы к популярным облачным CRM и сервисам — amoCRM, Битрикс24 и ещё более 20-ти интеграций с популярными бизнес-приложениями, а также возможность интегрировать Скорозвон с внешней системой через открытое API или вебхуки. А специалисты Скорозвона окажут помощь в настройке и поддержат на всех этапах сотрудничества.

В России Скорозвон является единственным SaaS-решением, основанным на продукте Naumen Contact Center, который используют в крупнейших контакт-центрах страны.

Компания «Скорозвон» — департамент компании Naumen. Офисы Скорозвона расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, а главный — в Екатеринбурге.