Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк

DIS Group объявила о назначении Дмитрия Финка главой подразделения консалтинга компании в роли управляющего партнера.

Дмитрий имеет более чем 20-летний опыт внедрения ИТ-проектов в масштабах страны и в крупных компаниях по разработке информационных систем в области телекоммуникаций, государственных информационных систем и прикладного программного обеспечения, сначала разработчиком ПО и далее в качестве руководителя проектных команд и компаний.

С 2006 по 2010 г. Дмитрий работал коммерческим директором в компании «Инстрим», разработчике OSS/BSS-систем для операторов связи.

С 2010 по 2015 г/ в качестве руководителя практики и партнера компании AT Consulting Дмитрий создавал элементы «Электронного правительства» в России: портал государственных услуг, систему межведомственного взаимодействия, систему исполнения регламентов. После разработки федеральной части создал «Центр компетенции Электронного правительства» в «Ростелекоме» и руководил внедрением электронного правительства в регионах Российской Федерации.

В 2015-2016 гг. – член совета директоров, генеральный директор компании «Прогресс софт». Под непосредственным руководством Дмитрия был разработан проект по созданию в России системы взимания платы с автомобилей «Платон», а также создана система мониторинга межнациональных отношений для ФАДН России.

С 2017 по 2019 г. – исполнительный директор, руководитель дирекции региональных проектов «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома»).

С 2019 по 2021 г. – операционный директор в «Группе Т1». Дмитрий реализовал проекты по цифровой трансформации бэк-офиса компании.

С 2022 по 2024 г. Дмитрий – создатель и генеральный директор ИТ-дочки группы ВСК – «Высокие цифровые технологии».

Генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий сказал: «Мы видим большой спрос на консалтинговые услуги в сфере управления данными как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. Для нас как для лидеров рынка важно не только предлагать компаниям наиболее эффективные решения в области управления данными, но и делиться своей экспертизой, помогая клиентам и партнерам успешно развивать data-driven подход. Поэтому с приходом Дмитрия мы планируем значительно усилить данное направление, у него большой опыт внедрения ИТ-проектов в масштабах страны и в крупнейших компаниях. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем намеченных целей».