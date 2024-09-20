Вячеслав Касымов назначен генеральным директором ООО «ТТК-Связь»

На должность генерального директора ООО «ТТК-Связь» (дочернее предприятие АО «Компания ТрансТелеКом», занятое розничным бизнесом) назначен Вячеслав Касымов, ранее возглавлявший макрорегион Урал компании «ТрансТелеКом». В новой должности он будет осуществлять общее руководство деятельностью команды, внедрять новые сервисы для клиентов и развивать качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

Вячеслав Касымов родился в 1980 г. Окончил Сибирский университет телекоммуникаций и информатики по специальности «Экономика и управление на предприятиях связи». Начал профессиональный путь в Сибирском филиале ОАО «Ростелеком», где занимал должность начальника отдела маркетинга, затем продолжил карьеру в МР «Сибирь» ОАО «МТС». Был руководителем высшего звена, в том числе федеральных операторов связи «Теле2 Россия» (Мурманск, Нижний Новгород), ЗАО «Дельта Телеком» (Санкт-Петербург), ОАО «Ростелеком» (Нижний Новгород), ООО «Инвестсвязь» (Волгоград), ПАО «ВымпелКом» (Челябинск, Новосибирск). К команде ТрансТелеКома присоединился в январе 2017 г., возглавив макрорегион Урал.

ТрансТелеКом Вячеслав Касымов назначен генеральным директором ООО « ТТК-Связь

«Вячеслав Касымов обладает большим управленческим опытом в сфере телекоммуникаций и связи. Назначение Вячеслава на должность генерального директора ООО «ТТК-Связь» позволит применить его профессионализм и глубокое знание отрасли для дальнейшего роста показателей эффективности и усиления рыночных позиций розничного бизнеса ТТК», - сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.