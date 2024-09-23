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Аэропорт Пулково и IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Аэропорт Пулково и группа компаний IBS заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровой трансформации. Стороны объединят усилия в импортозамещении и создании отечественных ERP-решений.

В 2023 г. Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров, стал вторым по пассажиропотоку в стране и единственным среди аэропортов с годовым пассажиропотоком свыше 15 млн человек, превысив показатели 2019 г. Главным оператором Пулково с 2010 г. является компания «Воздушные Ворота Северной Столицы». ВВСС на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

IBS и аэропорт Пулково планируют осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: обеспечение импортозамещения и цифрового суверенитета в авиатранспортной отрасли; ускорение внедрения российских цифровых решений; реализация проектов отраслевой стратегии цифровой трансформации и выполнение принятых планов по цифровой трансформации; формирование методологий и подходов к тиражированию успешных практик импортозамещения, внедрения ИИ и цифровых технологий в авиатранспортной отрасли; повышение коммерческой эффективности и безопасности пассажирских и грузовых перевозок; повышение гибкости систем оперативного управления и обеспечение роста цифровой культуры.

«Аэропорт Пулково — один из крупнейших и динамично развивающихся авиатранспортных узлов России. Наша совместная работа позволяет уже сегодня предлагать решения, способные изменить качество жизни людей и помочь в обеспечении территориального единства России, повысить коммерческую эффективность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок. Профильные команды компании IBS поделятся накопленной экспертизой и опытом реализации программ импортозамещения в транспорте и логистике. Мы гордимся тем, что вместе будем прикладывать усилия для достижения технологической независимости авиатранспортной отрасли», — сказал Дмитрий Васильев, директор по стратегическим программам IBS.

«Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», оператор аэропорта Пулково, находится в активной фазе импортозамещения ERP-системы в партнерстве с IBS. Это сотрудничество направлено не только на обеспечение работы крупного авиационного предприятия, но и на дополнительную оптимизацию процессов. Замена ранее использовавшихся решений фактически дала импульс для запуска автоматизации целого ряда задач. При этом проект интеграции реализуется в сжатые сроки — 1 год, и наш партнер выдерживает заданный темп и объем работ», — отметила Ольга Корочкина, главный финансовый директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Основными направлениями инновационного развития ГК IBS в транспортно-логистической отрасли РФ являются: развитие технологий весогабаритного контроля грузового транспорта в процессе движения и системы контроля физического состояния водителя, контроль скоростных параметров и маршрута движения, мониторинг электронных меток, трассировка грузов; сквозная мульти-модальная логистическая система, электронная маркировка грузов, трассировка «дверь — дверь»; социальная платформа дальних поездок (клубы по интересам, клиентская аналитика) и другие технологии.

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