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R-EVOLUTION CONFERENCE. Конференция по кибербезопасности от R-Vision состоится 11 октября

11 октября в Центре событий РБК состоится ежегодная конференция R-EVOLUTION CONFERENCE, посвящённая теме автоматизированной кибербезопасности. Это событие объединит всех, кто вносит свой вклад в создание и развитие систем кибербезопасности: экспертов и инженеров, новаторов, лидеров отрасли и представителей регуляторов.

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В этом году около 500 экспертов традиционно соберутся, чтобы обменяться опытом и обсудить ключевые аспекты внедрения стратегии информационной безопасности в бизнес-процессы компаний различных отраслей экономики. На конференции участники узнают о последних тенденциях в разработке решений для киберзащиты, а также о новых угрозах и эффективных методах их предотвращения.

«R-EVOLUTION CONFERENCE соберет вместе ведущих экспертов отрасли, чтобы обсудить тренды в кибербезопасности, а также задачи, которые мы решаем сегодня и будем решать завтра. Уже в привычном формате открытого диалога с представителями бизнеса и регуляторов мы поговорим о насущных вопросах, с которыми CISO и их команды сталкиваются каждый день, — отметил Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision. — Мы знаем, какие вызовы стоят перед бизнесом, и в рамках конференции поделимся тем, как наши технологии и продукты на них отвечают».

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.

Что будет на R-EVOLUTION CONFERENCE?

Диалог с регуляторами о насущных проблемах кибербеза

Состоится открытая дискуссия между представителями бизнеса и регуляторов. В обсуждении примут участие эксперты НКЦКИ, ФСТЭК России и ведущих промышленных и финансовых компаний. Они обсудят последние законодательные инициативы и поправки к уже действующим законам, а также как

Опыт развития продуктов R-Vision SIEM и R-Vision VM

В ходе мероприятия команда R-Vision представит обновлённые версии своих технологий R-Vision SIEM и R-Vision VM.

В рамках блока «R-Vision SIEM: От фундамента до крыши» эксперты поделятся своим опытом создания контента для SIEM и планами на будущее. Они расскажут о том, как развивается продукт, какие изменения уже произошли и что планируется на ближайшее время. Также будет представлена информация о внедрении SIEM в корпоративную инфраструктуру.

В разделе «R-Vision VM — управление уязвимостями на прочной основе» эксперты R-Vision поделятся своим опытом создания базы уязвимостей. Они расскажут о том, как R-Vision VM прошла путь от идеи до востребованного продукта с встроенным сканером для эффективного управления уязвимостями. На примере инфраструктуры R-Vision будет показано, как отслеживать активы на предмет уязвимостей и своевременно их устранять.

Технологический трек

Участники также обсудят одну из самых актуальных тем — применение ИИ для автоматизации работы SOC. Эксперты R-Vision поделятся опытом использования инструментов ML для выявления аномалий удаленного подключения.

В практической части конференции команда R-Vision проведет демо собственных продуктов и на конкретных кейсах покажет, как технологии компании решают задачи уже сегодня и как будут это делать завтра.

Workshop для инженеров

Кроме того, на Workshop для инженеров участники получат навыки подключения различных источников данных, нормализации и трансформации событий в режиме реального времени. Они также научатся сопоставлять события из разных источников для обнаружения инцидентов ИБ и эффективно работать с данными, которые уже хранятся в системе R-Vision SIEM.

Выставка продуктов R-Vision и решений партнеров

В рамках конференции пройдет выставка продуктов R-Vision и решений партнеров, в которой примут участие: «Инфосистемы Джет», «Кросс технолоджис», «Бастион», «Информзащита» и Softline. Компании являются лидерами ИТ-отрасли и предлагают решения для эффективного противодействия современным угрозам.

erid:LjN8KKZndРекламодатель: ООО «Р-Вижн»ИНН/ОГРН: 7723390901/1157746429961Сайт: http://rvision.pro/

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