РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса

«Центр технологий 1С» для комплексной подготовки кадров в области автоматизации и цифровизации бизнеса открылся в МИРЭА – Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА). Партнером проекта стала компания «1С». Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА планирует стать одним из лидеров в стране по подготовке кадров, способных внедрять технологии «1С», которые становятся все более востребованными на предприятиях и организациях страны. . Для этого к учебному процессу подключаются и партнеры «1С», в «Центре Технологий 1С» уже работает 14 внедренческих компаний: «1С-Рарус», WiseAdvice-IT, ИСВС, «Первый Бит», «Кодерлайн», AUXO, «Галфинд», «Эдит Про», ИТРП, «АВТОМАКОН», ГК «АКСИОМА», «Гранд-Проект», «Архитектор-Бизнеса», Corpsoft24.

«Мы благодарны университету за активное развитие изучения технологий «1С» в РТУ МИРЭА. Это один из самых сильных и самых крупных российских университетов, широкая подготовка специалистов по «1С» в его стенах поможет решить проблему нехватки столь необходимых стране профессионалов в области автоматизации и цифровизации бизнеса. Также очень ценно, что в проекте активно участвуют наши партнеры – т.к. именно партнеры выполняют проекты внедрений, у них большой практический опыт – и они смогут поделиться им со студентами.», — сказал директор «1С» Борис Нуралиев.

Уже сейчас в РТУ МИРЭА к обучению по совместной программе высшего образования «Прикладные ИТ-решения для бизнеса» (в рамках направления 38.03.05 «Бизнес-информатика») приступили 197 первокурсников. 1192 студента дополнительно изучают технологии «1С» на Цифровой кафедре РТУ МИРЭА в рамках программы «Приоритет-2030». В пять направлений высшего образования внедрены отдельные дисциплины по освоению решений «1С»: «Быстрая разработка бизнес-приложений на платформе «1С: Предприятие», «Основы цифрового управления предприятием на базе технологий 1С», «Практикум по учету и анализу 1С». Обучают студентов преподаватели РТУ МИРЭА, которые сертифицированы «1С», или действующие специалисты из индустрии, в том числе руководители и ведущие сотрудники компаний, внедряющих решения «1С».

«РТУ МИРЭА и ранее имел опыт успешного сотрудничества с компанией «1С». Но с запуском совместного центра мы открываем для обеих сторон новые перспективы и можем охватить все уровни подготовки: высшее и дополнительное образование, профориентационную работу со школьниками, проектную деятельность. Принципиальной особенность нового центра является межинститутский подход, подразделение будет являться центром ответственности по внедрению продуктов 1С в рамках всего Университета. Я уверен, что совместно мы сможем воспитать новое продвинутое поколение выпускников, которые внесут существенный вклад в технологическое развитие России», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В РТУ МИРЭА запланировано открытие новых совместных программ с «1С»: две в рамках бакалавриата и две — в рамках магистратуры. Кроме того, в перспективе будет реализован междисциплинарный подход, и отраслевые и специализированные решения «1С» будут изучать студенты инженерных направлений вуза: Машиностроение, Наноэлектроника, Инноватика и др. Как показывает практика, без технологий «1С» для автоматизации бизнес-процессов в этих областях тоже не обойтись.