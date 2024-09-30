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LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

30 октября 2024 г. в Москве пройдет конференция «LANSOFT: время комплексных бизнес-решений». Организатор – ИТ-холдинг LANSOFT, ведущий вендор бизнес-приложений для корпоративного рынка.

Конференция станет площадкой для обмена опытом и местом встречи экспертов отрасли. На мероприятии они обсудят актуальные вопросы и перспективы развития бизнес-приложений на корпоративном рынке. Спикеры LANSOFT представят возможности программных продуктов ИТ-холдинга.

Участников конференции ждет деловая программа с дискуссией бизнеса as is — to be на рынке бизнес-приложений, а также пять тематических сессий:

  • информационные технологии для цифровой трансформации,
  • управление ресурсами компании (ERP),
  • HR-эффективность и автоматизация,
  • трансформация взаимоотношений с клиентами: новая роль CRM,
  • технологии и практики эффективных закупок.

Местом проведения конференции станет Lotte Hotel Moscow. На протяжении конференции участники смогут познакомиться с обзорами рынка от внешних экспертов, узнать подробнее о кейсах внедрения бизнес-решений LANSOFT, пообщаться с коллегами из схожих отраслей. На мероприятии будут работать демо-зоны.

К участию в мероприятии приглашаются топ-менеджеры уровня CEO, руководители, отвечающие в компаниях за ИТ-стратегию, управление финансами, активами, продажами, персоналом, закупками Enterprise-сегмента.

Об организаторе конференции

ИТ-холдинг LANSOFT объединяет в своем продуктовом портфеле ведущие платформенные решения в сегменте корпоративного софта: ТУРБО, LDM, BPMSoft, Goodt, CleverData. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО.

erid:LjN8JzhYiРекламодатель: АО «ЛАНСОФТ»ИНН/ОГРН: 9717157227/1247700208227Сайт: https://lan-soft.ru/

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