«К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта

По результатам опроса «К2 НейроТех», ИТ-инфраструктура 51% российских компаний не готова к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Представители компаний заявили, что для них это главный барьер внедрения ИИ в свои бизнес-процессы. Из них 34% заявили о нехватке на рынке инфраструктурных решений готовых инструментов для развертывания ИИ, остальные — о необходимости расширения вычислительных мощностей в контуре компании под эту задачу. Вторым по популярности ответом стало отсутствие на ИТ-рынке высококвалифицированных кадров (43%). А 31% респондентов выразили обеспокоенность вопросом безопасности передачи своих данных нейросетям и облачным ИИ-платформам. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«К2 НейроТех» провел исследование актуальной ситуации в сфере искусственного интеллекта. Команда опросила более 100 представителей крупного бизнеса – ИТ-директоров, директоров по цифровизации, руководителей направлений ИТ-инфраструктуры и центров эксплуатации. Результаты опроса показали, что только 34% компаний сейчас активно внедряют ИИ либо уже используют его для решения бизнес-задач. 18% планируют стартовать внедрение в течение года, 28% — в течение трех лет. 20% респондентов заявили, что не собираются внедрять ИИ в свои инфраструктуры.

К2 НейроТех Планы по внедрению ИИ

В вопросе о преградах, которые останавливают компании от внедрения ИИ, респондентам была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов ответа. По итогам опроса, для 51% российских компаний главным барьером стала неготовность их собственной ИТ-инфраструктуры к внедрению. Респонденты отметили, что для того, чтобы начать применять технологии ИИ и машинного обучения в своих бизнес-задачах, им необходимо сначала соответствующим образом подготовить свою ИТ-инфраструктуру. Как минимум необходимо расширить вычислительные мощности за счет закупки специального ИТ-оборудования, найти или самостоятельно разработать ПО в соответствии с поставленными задачами (обучение нейросетей, параллельные вычисления и т.д.) и требованиями по безопасности. Таким образом, 34% из них заявили о нехватке на рынке инфраструктурных решений готовых инструментов для развертывания ИИ, остальные — о необходимости расширения вычислительных мощностей в контуре компании. Второй по популярности ответ в теме барьеров внедрения ИИ – острая нехватка квалифицированных кадров (43,3%). 31,3% выразили обеспокоенность вопросом безопасности передачи нейросетям и облачным ИИ-платформам своих данных: как персональных данных, так и содержания переговоров, звонков, документов и т.д.

К2 НейроТех Ключевые барьеры внедрения ИИ

«Безусловно, ИИ — это ключевой тренд последних лет. Однако, когда компания решает интегрировать его в свои бизнес-процессы, она сталкивается с необходимостью модернизировать ИТ-инфраструктуру под эту задачу. В этом и кроется основная сложность, которую подсветили участники опроса. А именно в необходимости поиска как доступного на российском рынке вычислительного оборудования, так и специального преднастроенного ПО управления процессом вычислений и разработки. Задолго до того, как ИИ стал "мейнстримом", научные учреждения, университеты и промышленные предприятия возводили в дата-центрах суперкомпьютерные кластеры для задач машинного обучения, моделирования, высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC). Сегодня актуальность суперкомпьютеров возросла, а также появились новые, более простые инструменты для подготовки ИТ-инфраструктуры к внедрению ИИ. Например, программно-аппаратные комплексы (ПАКи), которые позволяют исключить проблемы с совместимостью продуктов и дают возможность использовать привычные инструменты вычислений и разработки, а также получать техподдержку в формате "единого окна". Компании выбирают создание суперкомпьютера или внедрение ПАКа в зависимости от типа и масштаба стоящих перед ними задач», – сказал Олег Вишняк, директор по продвижению решений «К2 НейроТех».

По итогам опроса аналитики «К2 НейроТех» составили топ-5 сценариев, в которых, по мнению респондентов, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта наиболее полезны. Самым популярным (47,8%) стала обработка и анализ больших данных (Big data). На втором месте — обработка документов (41,8%). 32,8% респондентов отметили разработку и обучение рекомендательных систем, 31,3% — генерацию контента (текст, фото, видео и т.д.). Пятое место (23,9%) поделили сразу четыре сценария: разработка новых материалов с заданными свойствами, создание голосовых помощников и антифрод-систем, а также прогнозирование (спроса, трендов и т.д.).

К2 НейроТех Сценарии применения ML и ИИ

В ходе опроса также выяснилось, что 24% компаний самостоятельно разработали нейросети и ИИ-платформы для решения своих задач. В то время как 16% внедряют решения от российских вендоров.