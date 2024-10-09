Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union»
12 ноября 2024 г. состоится уникальная практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве – «Цифровая сила предприятия с SILA Union».
Мероприятие объединит на одной площадке более 600 экспертов в области процессного управления, бизнес-аналитиков и архитекторов, а также руководителей проектов и управленцев, стремящихся внедрять современные технологии в свою практику.
За 8 часов участники узнают, как повысить эффективность управления компаний с помощью процессного подхода и внедрения инноваций.
Организатор конференции
SILA Union – ведущая цифровая платформа для решения задач построения бизнес-архитектуры предприятия, комплексного описания и структурирования деятельности компании. На базе ПО SILA Union реализованы сложнейшие технологические проекты цифровой трансформации в крупнейших государственных и коммерческих компаниях – «Лукойл», «Газпром», Россельхозбанк, «Полиметалл», «Росатом», «Ростелеком», «Ростех», Счетная палата России и др.
Что ждет участников?
В деловой части мероприятия участники узнают о лучших практиках цифровизации топовых компаний, посетят мастер-классы и панельные дискуссии от ведущих экспертов, получат консультации от разработчиков платформы SILA Union. Также организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу, в которой каждый участник сможет погрузиться в цифровую вселенную будущего, пообщаться с коллегами из различных отраслей.
Ключевые вопросы для обсуждения
- Внедрение процессного подхода;
- Создание цифровых двойников организации;
- Инновационные бизнес-модели и процессная модель;
- Искусственный интеллект для управления бизнес-архитектурой;
- Подходы к построению системы показателей процесса;
- Реальные кейсы импортозамещения;
- Трансформация образовательного процесса;
- И другие.
Ключевые спикеры
- Резеда Шамсутдинова, директор по качеству АО «Вертолеты России»;
- Егор Бурцев, директор проектного офиса трансформации АО «РИР» госкорпорации «Росатом»;
- София Савинова, руководитель Центра компетенций бизнес-анализа и внедрения информационно-управляющих систем ООО «Газпром ЦПС»;
- Александр Краснов, ИТ-директор (CIO) ПАО «Яковлев»;
- Юрий Золотых, главный эксперт службы цифровой трансформации АО «Международный аэропорт Шереметьево»;
- Наталья Моргунова, руководитель проекта, старший менеджер управления систем ЭДО ООО «Лукойл-технологии»;
- Анна Васильева, директор департамента реинжиниринга процессов и доменной архитектуры ФКУ «ГосТех»;
- И другие.
Дата и время: 12 ноября 2024 г., 10.00-18.00
Место: Москва, адрес мероприятия направляется вместе с подтверждением регистрации.
Стоимость: бесплатно для представителей отраслевых компаний. Условия участия ИТ-компаний необходимо уточнять у организаторов.■ erid:LjN8KWvjiРекламодатель: ООО «СИЛА Юнион»ИНН/ОГРН: 7743284475/1187746981663Сайт: https://silaunion.ru/