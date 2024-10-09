Whoosh публикует операционные результаты за девять месяцев 2024 года

ПАО «ВУШ Холдинг» — компания-разработчик решений для микромобильности и ведущий оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России — объявляет операционные показатели группы Whoosh за девять месяцев 2024 г.

Количество поездок за этот период составило 126,8 млн, показав рост на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. У сервиса Whoosh около 26,6 млн зарегистрированных аккаунтов, по сравнению с 19,6 млн год назад, рост на 36%. Количество локаций присутствия сервиса на конец сентября 2024 г составило 60 городов против 53 год назад. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

Среднее количество поездок на активного пользователя за девять месяцев 2024 г. выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г/ и составило 18,5 поездки.

Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «В этом сезоне rомпания продолжает демонстрировать устойчивый рост операционных показателей, в том числе благодаря инвестициям в расширение флота. За девять месяцев 2024 г. парк вырос на 42% по сравнению с концом 2023 г. Стоит отметить, что в этом году небольшая часть наших самокатов проехала уже пятый сезон. Как обычно, в рамках зимнего ТО, мы оценим целесообразность эксплуатации этих СИМ в следующем сезоне.

Мы видим, что наша долгосрочная стратегия развития работает и мы остаемся лидером по поездкам и по флоту на рынке России. За счет расширения географии присутствия видим новые точки роста на зарубежных рынках, при этом российский рынок кикшеринга также еще далек от насыщения. В следующем году продолжим расти как за счет новых инвестиций во флот, так и благодаря фокусу на повышении операционной эффективности бизнеса: обслуживании и ремонте парка самокатов, увеличении проникновения в городах присутствия и других направлениях работы.

Whoosh прочно удерживает позиции, в том числе благодаря внедрению уникальных технологических новинок, не существовавших прежде в индустрии. Например, мгновенного старта аренды wKey, «Антитандема», выявляющего поездки на самокатах вдвоем, и интеграции с транспортной картой «Тройка» — новый шаг на пути внедрения электросамокатов в городскую транспортную систему. Эти новейшие технологии улучшают пользовательский опыт, делают взаимодействие человека с самокатом более комфортным, ускоряют процесс аренды. Такие возможности привлекают в сервис новых пользователей и повышают лояльность существующих, за счет чего мы отмечаем рост интереса к бренду, увеличение числа поездок (+42% год к году) и закрепление лидирующих позиций в отрасли.

Кроме того, регулирование индустрии кикшеринга формируется и развивается в рамках дорожной карты, подписанной прошлой осенью правительством России. Закрепление правил поездок, условий развития инфраструктуры и формирование культуры вождения создают благоприятные условия для устойчивого роста отрасли кикшеринга в городах России. За счет этого обеспечивается безопасность и удобство нового транспорта, а также его интеграция в транспортную систему городов».