Бесплатный вебинар «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

Открыта регистрация на бесплатный вебинар компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященный вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Вебинар пройдет в онлайн-формате 12 ноября 2024 г. в 11:00 по Москве. Продолжительность вебинара, а также сессии вопросов и ответов — 1 час.

Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) является важным шагом на пути к успеху любого стартапа или нового проекта. Однако, когда речь идет о крупных корпорациях, этот процесс сталкивается с уникальными вызовами и особенностями. Главный архитектор «ЛАНИТ – Би Пи Эм» Алексей Годынский расскажет о том, как создавать MVP для крупных компаний, какие подводные камни могут встречаться, существует ли идеальный сценарий, как соблюсти баланс и не превысить бюджет.

Ключевые вопросы вебинара:

- Многие проекты, в основе которых — разработка ПО, со временем деградируют. Есть ли решение?

- Большой выбор — ловушка: кажется, что это свобода, но легко ошибиться.

- Код или инфраструктура — что важнее?

- Как фича попадает в пром?

- На примере проекта банка из Топ-5: как и насколько удалось сократить затраты?

Вебинар будет полезен разработчикам ИТ и цифровых высоконагруженных систем, архитекторам ИТ, ИТ-директорам, продакт-менеджерам. Если вы работаете в большой корпорации или управляете стартапом, стремящимся выйти на уровень крупного бизнеса, этот вебинар предоставит вам ценные инструменты и стратегии для создания успешного MVP.

Интересно узнать, как превратить идеи в работающий продукт, снизить риски и повысить конкурентоспособность вашей компании? Регистрируйтесь на бесплатный вебинар «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и бронируйте время в календаре: 12 ноября 2024 г., 11:00—12:00.

Регистрация уже открыта (подтверждение Организатора обязательно).

О компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

«ЛАНИТ – Би Пи Эм» — российская ИТ-компания, эксперт в области анализа, интеллектуальной автоматизации и трансформации корпоративных бизнес-процессов. Мы помогаем быстро масштабировать команду, понимаем проблемы бизнеса и работаем в партнерстве с ИТ, практикуем AGILE и умеем в DEVOPS, внедряем low-code платформы и используем широкий спектр современных инструментов с применением ИИ.

Нам доверяют свои проекты Росбанк, ДОМ.РФ, ЮниКредитБанк, логистической компании Fesco, телеком-оператора Orange Business Services, ВТБ, Альфа-Банк, Сбер.

«ЛАНИТ – Би Пи Эм» в цифрах:

- 13 лет опыта

- 100+ реализованных проектов

- 250+ профессионалов своего дела

- 3 млн+ часов заказной разработки