ДОМ.РФ будет развивать онлайн-сервисы для ипотечного страхования

ДОМ.РФ, «АльфаСтрахование», ВСК и Ассоциация ФинТех подписали меморандум о дальнейшем развитии цифровых технологий в ипотечном страховании. Компании первыми в стране пропилотировали стандарты Открытых API, благодаря которым сервис по продлению страховых полисов по ипотечным договорам для клиентов становится более быстрым, удобным и безопасным.

Подписание прошло на полях крупнейшего финансового форума FINOPOLIS 2024 в Сочи. В нём приняли участие управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак, генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев, генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Меморандум предполагает совместное участие в рабочих группах по разработке и пилотированию стандартов Открытых API на площадке Ассоциации ФинТех, а также расширение пилотных проектов и исследований в области финансовых технологий.

«ДОМ.РФ и входящий в него Банк ДОМ.РФ первыми на рынке на площадке АФТ реализовали «пилот» по обмену данными о договорах в рамках ипотечного кредитования и страхования через Открытые API. Благодаря этому инструменту обмен сведениями между банком и страховой компанией происходит автоматически. Клиенту не нужно собирать дополнительные справки или куда-то ходить, чтобы продлить страховку. Таким образом мы организуем бесшовный сервис по страхованию клиентов, соблюдая все стандарты и правила обмена данными», — отметил Николай Козак.

Стандарты Открытых API разрабатываются и тестируются на площадке Ассоциации ФинТех и значительно повышают качество финансовых услуг организаций. Компании могут повысить автоматизацию процессов и уровень цифровизации сервисов, уходя от ручного сбора информации. Клиенты получают бесшовный сервис и возможность управления своими финансами в удобном интерфейсе по принципу «единого окна».

«Развитие Открытых API на российском финансовом рынке – одно из ключевых направлений работы Ассоциации ФинТех. Использование Открытых API позволяет сделать клиентский путь удобным, бесшовным и безопасным даже в таких сложных продуктах, как ипотечное кредитование и автострахование, их применение способствует развитию конкуренции на рынке, а также даёт возможность создавать кросс-отраслевые решения, которые раньше были вряд ли возможны. Уверен, что синергия опыта и компетенций ДОМ.РФ, ВСК и «АльфаСтрахования» в этой области, объединенных в пилотах на площадке Ассоциации, будет способствовать быстрому созданию и развитию инновационных услуг и сервисов», — добавил Максим Григорьев.

«За последние несколько лет российский ипотечный рынок существенно шагнул вперед, внедрены много новых технологий, благодаря которым существенно поменялись привычные процессы получения и обслуживания кредита. Ипотека из финансового кредитного продукта стала комплексом качественных услуг, включающих страхование залогового имущества и жизни клиентов банка. Дальнейшее улучшение клиентского пути просто невозможно без коллаборации банков и страховых компаний в рамках единой сервисной инфраструктуры, позволяющей эффективно и прозрачно организовывать взаимодействие всех участников. Как раз такую мы и будем развивать вместе с ДОМ.РФ и Ассоциацией ФинТех», — подчеркнул Владимир Скворцов.

«Открытые API – это пространство открытого партнерства. Нам есть, чем поделиться с коллегами, а накопленный ими опыт будет также крайне полезен компании. Уверен, подобные проекты и кооперация между компаниями и ассоциациями позволит придать новый импульс для масштабирования технологий, а стандарты открытых API упростят доступ к информации, повысят общую прозрачность и эффективность взаимодействия. Мы стремимся создать среду, где стандарты безопасности будут соблюдаться всеми участниками, а это требует тщательной проработки и пилотирования», — отметил Александр Тарновский.