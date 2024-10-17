«Сколково» и НСПК договорились начать совместную работу по развитию финтех-экосистемы России

Национальная система платежных карт (НСПК) в будущем году станет официальным партнером фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора НСПК Сергей Путятинский и управляющий директор «Sk Финтех Хаб» фонда «Сколково» Павел Новиков.

НСПК – оператор национальной платёжной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).

Соглашение охватывает несколько ключевых направлений, включая интеграцию решений инновационных компаний в проекты НСПК. Стороны также намерены проработать возможность создания партнерского центра, который будет заниматься исследовательской деятельностью и коммерциализацией новых технологий.

В рамках соглашения «Сколково» будет содействовать укреплению деловых контактов между НСПК и российскими инновационными компаниями, а также обеспечивать доступ к передовым технологиям резидентов фонда. В свою очередь, НСПК планирует предоставлять отраслевые компетенции и запускать совместные программы по выводу новых технологий в сфере финансовых технологий на рынок.

Павел Новиков, управляющий директор фонда «Сколково», сказал: «Сотрудничество фонда “Сколково” и НСПК будет способствовать развитию всей финтех-экосистемы России. Мы договорились о запуске программ по поиску, продвижению и внедрению инновационных решений, отвечающих растущим потребностям финансового сектора и индустрии розничной торговли. Мировой опыт доказал эффективность модели открытых инноваций и коллабораций отраслевых лидеров со стартапами. Я уверен, что наши совместные проекты с НСПК внесут существенный вклад в ВВП и технологический суверенитет нашей страны».

Сергей Путятинский, заместитель генерального директора НСПК, отметил: «Как финтех компания мы стремимся использовать для развития своих платежных продуктов и сервисов самые современные технологические решения. Фонд “Сколково” может стать нашим надежным, стратегическим партнером в этом направлении. Прямой диалог с инноваторами и талантливыми разработчиками, работа с ними в одной команде, уверен, позволит создать новые востребованные, удобные и высокотехнологичные продукты».