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WMS-системы и тренды CeMAT RUSSIA 2024

По результатам участия в выставке Cemat 2024, посвященной системам автоматизации, хранения и грузообработки, можно выделить основной и единственный тренд в автоматизации на ближайшие несколько лет, это внедрение мобильных роботов в складском хозяйстве по следующим направлениям: Штабелеры, Сортировщики, Роботы перемещения, Комплектовщики вертикальные, Универсальные роботы, Локтевые роботы, Комплектовщики в проходах.

На выставке были представлены мобильные роботы (AMR) и системы управления ими (RMS) различных направлений. Самыми популярными AMR в настоящий момент являются роботы перемещения (т.н. «таблетка»), которые могут перемещать грузы в горизонтальной плоскости. Следующими по популярности следуют AMR штабелеры, которые позволяют перемещать грузы в двух плоскостях с высотой подъема до 9 метров.

Стоит отметить, что тренд на роботизацию относительно молодой (с конца 2018 года) и массовое распространение на не производственных складах (распределительные центры, накопительные склады) пока не получил. В связи с этим мы отметим следующие особенности данного направления:

  • Отсутствие единого, общепринятого стандарта классификации роботов.
  • «Вендорлок» —взаимозаменяемость роботов (в сравнении с классической складской техникой различных моделей на одном складе) не предусмотрена.
  • Надежность и ремонтопригодность роботов. Все представленные поставщики роботов на выставке не известные широкому кругу посетителей в РФ.
  • Отсутствие доступных референс-площадок.

Можно уверенно сказать, что в ближайшем времени (на горизонте 5 – 10 лет) будет более активное распространение мобильных роботов в складском хозяйстве и этот тренд необходимо учитывать в современной WMS-системе, которая должна интегрироваться с RMS.

yarus.jpg

Переходя к рынку WMS-систем, стоит отметить следующие тенденции:

  • Значительный рост конкуренции среди российских поставщиков WMS-систем – от малоизвестных систем (менее 3ех лет на рынке) до крупных компаний с широкой линейкой программных продуктов (WMS, TMS, SCM, CMS и прочее).
  • Уход иностранных WMS-систем с рынка РФ. Под новыми именами были обнаружены бывшие иностранные игроки. Как следствие, непрозрачная схема лицензирования и поддержка программных продуктов.
  • Отсутствие передовых решений в архитектуре WMS-систем (используемый стек технологий или бизнес логика). Большая часть представленных WMS-систем работает на сильно устаревшем стеке (мобильный клиент от , Java-клиенты или даже Telnet). С гордостью отметим представленное на выставке решение YARUS WMS, реализованное на современном стеке технологий (чистый Kotlin Android, UI-UX). Любой желающий на нашем виртуальном стенде мог самостоятельно выполнить складские операции в режиме реального времени, используя все возможности YARUS WMS (фотокамера, видео, звуковые оповещения и вибрация терминала сбора данных).
  • Отсутствие облачных WMS-систем. Для работы в облаке пользователю WMS-системы необходимо две вещи: проводник (Chrome, Operа, Yandex) с web-ссылкой на опубликованное приложение и apk-приложение, мобильный клиент для терминала сбора данных (можно скачать из магазина приложений). На выставке мы не смогли найти аналогичного решения, при этом YARUS WMS отвечает всем требованиям облачной системы.

В заключении можно сказать, что на выставке было представлено достаточно большое количество систем для автоматизации, роботизации складов различного профиля и направления, остается только правильно выбрать поставщика этих услуг для достижения целей компании!

erid:LjN8KM9G9Рекламодатель: ООО «ЯРУС ВМС»ИНН/ОГРН: 7801655788/1187847364759Сайт: https://yaruswms.ru/

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